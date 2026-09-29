Los pasos internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados este martes 29 de septiembre, aunque las autoridades recomiendan circular con extrema precaución debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. El pronóstico anticipa lluvias persistentes, posibles nevadas, bajas temperaturas y un marcado incremento del viento hacia el viernes y sábado.

En Pino Hachado, el tránsito está habilitado para todo tipo de vehículos desde las 9, aunque la calzada presenta hielo en algunos sectores. También se advierte por la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de rocas en el kilómetro 48, mientras equipos trabajan en el lugar. La portación de cadenas físicas es obligatoria.

En Cardenal Samoré, el paso también permanece habilitado para todo tipo de vehículos. La calzada se encuentra despejada y mojada, pero se prevén bajas temperaturas, formación de hielo y posibles neviscas en las cotas más altas. Vialidad Nacional mantiene personal y equipos operando en el sector y también se exige la portación de cadenas.

Lluvia y nieve para los próximos días

Las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante las próximas jornadas con el ingreso de un frente que provocará lluvias y probabilidad de nevadas, especialmente en las zonas más elevadas. En Pino Hachado, las nevadas tendrían mayor presencia desde la tarde del miércoles y durante la noche del jueves, mientras que en las cotas más bajas podrían registrarse lluvias. En Cardenal Samoré se espera una situación similar, con lluvias que podrían extenderse durante buena parte de la jornada y mantener la inestabilidad hacia el jueves.

El período de mayor atención se proyecta hacia el viernes 2 y sábado 3 de octubre, cuando se esperan lluvias persistentes y, en algunos sectores, tormentas. Los modelos meteorológicos presentan diferencias sobre la intensidad de las precipitaciones, aunque en el escenario más desfavorable los acumulados de agua podrían alcanzar parámetros correspondientes a una alerta amarilla.

A este escenario se sumará un incremento significativo del viento. Si bien durante estos días predominará el viento del sector oeste con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora, para el viernes y sábado se prevén intensidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las condiciones requerirán especial precaución para transportistas y viajeros que circulen por los sectores cordilleranos.

El tiempo mejorará a partir del lunes

Hacia el domingo todavía persistiría la inestabilidad, aunque se espera una mejora generalizada durante el lunes 5. La situación volvería a desmejorar de manera intermitente entre el martes 6 y el miércoles 7, con posibilidad de precipitaciones aisladas en Pino Hachado y lloviznas dispersas en el área de Cardenal Samoré.

Ante este escenario, se recomienda a quienes deban viajar consultar el estado actualizado de los pasos antes de iniciar el recorrido, respetar las indicaciones del personal vial y llevar cadenas físicas, cuya portación es obligatoria en ambos cruces internacionales. También se aconseja extremar las precauciones ante la posibilidad de hielo, nieve, lluvia y fuertes ráfagas durante los próximos días.