Rescate, incendios y trabajo en equipo: así son las olimpíadas de bomberos en Neuquén

Neuquén es sede de las Olimpíadas de Habilidades Bomberiles 2026, una competencia que reúne a 71 participantes de distintos puntos de la región y de Brasil, Chile y Paraguay. Las actividades comenzaron el viernes y continúan este sábado 31 en la capital provincial, con pruebas individuales y grupales que ponen a prueba la preparación física, la destreza y la coordinación de los equipos.

Bomberos de Neuquén, Río Negro y países vecinos participan de las pruebas de destreza y preparación física.

El encuentro convoca a integrantes de Bomberos de la Policía del Neuquén y de asociaciones de bomberos voluntarios. Las pruebas recrean maniobras vinculadas con el rescate y el combate de incendios, dos tareas centrales en la respuesta ante emergencias.

Durante la apertura, el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, destacó el trabajo que hay detrás de cada intervención. “Detrás de cada intervención hay horas de entrenamiento, preparación y un enorme compromiso con la vida de los demás”, expresó. También señaló que estos encuentros permiten fortalecer las capacidades y reconocer a quienes están preparados para ayudar a la comunidad.

Las pruebas reúnen a equipos policiales y voluntarios

La primera jornada está destinada a las competencias individuales, divididas en las categorías masculina y femenina. Para este sábado, desde las 8.30, está prevista la prueba grupal mixta. La entrega de premios y reconocimientos se realizará a las 13.30.

La representación de la Policía del Neuquén incluye a la Dirección Bomberos y a integrantes de los cuarteles N.º 1 de Aeropuerto, N.º 2 de Gregorio Álvarez, N.º 5 de San Patricio del Chañar, N.º 6 de Villa Hipódromo y Cuartel Central. También participan las divisiones de Bomberos de Zapala y Chapelco.

Las Olimpíadas de Habilidades Bomberiles incluyen ejercicios individuales y grupales inspirados en situaciones reales de rescate y combate de incendios.

Por el sector voluntario se sumaron las asociaciones de Las Ovejas, Plottier, Centenario, Senillosa y Cutral Co. Río Negro también tiene representación a través de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

Entre las delegaciones internacionales se destaca la participación de Siloé Pereira, llegada desde Minas Gerais, Brasil. Los equipos de Chile y Paraguay completan la presencia de países vecinos en esta edición.

El encuentro fortalece la cooperación entre cuarteles

Además de la competencia, las olimpíadas abren un espacio para compartir experiencias y metodologías de trabajo entre bomberos de distintas instituciones. La posibilidad de entrenar junto a otros equipos permite intercambiar conocimientos y reforzar la coordinación ante situaciones que requieren respuestas rápidas.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia del entrenamiento y el trabajo conjunto para mejorar la respuesta ante emergencias.

Nicolini sostuvo que el vínculo entre bomberos policiales, voluntarios y delegaciones extranjeras contribuye a mejorar la atención de las emergencias. “Esa confianza y ese trabajo en equipo que se construyen acá son fundamentales cuando hay que actuar para proteger a una familia o salvar una vida”, afirmó.

La jornada de este sábado marcará el cierre de las pruebas en Neuquén, con la competencia grupal y la entrega de reconocimientos a los participantes.