Figueroa cara a cara con Alfredo Cornejo: cuáles son los principales temas en agenda

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunirá mañana en territorio patagónico con el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo.



Según pudo saber MejorInformado, el eje principal del encuentro tiene que ver con la conectividad entre las dos provincias a través de la Ruta 40. La idea es que se trabaje en conjunto para poder gestionar la finalización de un tramo del camino en el marco de la paralización de la obra pública fomentada por el Ejecutivo que conduce Javier Milei.



Entre los principales puntos a tratar, el mandatario neuquino señaló la situación del acceso norte de la provincia del Neuquén, particularmente el estado de la Ruta Nacional 40. Según explicó, en el tramo correspondiente al territorio mendocino la obra de pavimentación se encuentra inconclusa.



“El Gobierno nacional ha abandonado totalmente la pavimentación”, sostuvo Figueroa, al referirse a los kilómetros pendientes en Mendoza. En ese sentido, aclaró que se trata de una ruta de carácter nacional y que el tramo observado corresponde al lado mendocino, para evitar confusiones sobre las competencias provinciales.



Agenda en los Estados Unidos

El gobernador de Neuquén también viajará el próximo mes al país norteamericano para participar del Argentina Week, evento que se desarrollará en Nueva York con la presencia del presidente Javier Milei.



“Para nosotros es el Neuquén Week, porque una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido Neuquén”, indicó Figueroa y detalló que el 9 de marzo “vamos a estar con inversores en Nueva York” y el 12 “vamos a estar presentando las provincias los emprendimientos que tenemos para poderle ofrecer al mundo”.

