El Tribunal de Cuentas de Neuquén llevó su experiencia a un foro internacional de control público

El Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén participó del Segundo Congreso Internacional de Control Gubernamental, realizado entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo provincial estuvo representado por su presidente, Juan Pablo Dirr, quien asistió como invitado especial al encuentro organizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI. Compartiendo las mejores prácticas”, el Congreso reunió a más de mil asistentes y contó con la participación de más de 30 disertantes provenientes de 15 países de América y Europa. La convocatoria incluyó a autoridades y especialistas vinculados con organismos de control de la Unión Europea, España, Brasil, Uruguay, Portugal y Honduras, entre otros.

La presencia de Dirr permitió incorporar al Tribunal de Cuentas de Neuquén a un espacio de intercambio sobre los principales desafíos que atraviesan actualmente los organismos encargados del control de la gestión pública. Uno de los aspectos abordados fue la actualización de las normativas de control, un área de interés para el organismo neuquino en el marco de la aplicación de la Ley 2141 y sus normas complementarias.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr, integró la delegación provincial en el Segundo Congreso Internacional de Control Gubernamental.

Entre los participantes nacionales estuvieron el síndico general de la Nación, Alejandro Fabián Díaz; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y el presidente del Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, Sergio Oste. También participaron representantes de instituciones internacionales vinculadas con la auditoría y el control gubernamental.

La agenda estuvo estructurada alrededor de cuatro ejes: gobernanza e integridad, gestión de riesgos y auditoría interna, evaluación de políticas públicas y participación ciudadana, y transformación digital e inteligencia artificial aplicadas al control estatal. Además, fueron presentados los trabajos seleccionados de una convocatoria académica que recibió más de 60 ponencias.

Durante las jornadas también se avanzó en la conformación de la Red Iberoamericana de Organismos de Control Interno Gubernamental (RIOCIG), destinada a fortalecer la cooperación entre instituciones de distintos países. La participación neuquina se inscribe en la vinculación del Tribunal de Cuentas con organismos nacionales e internacionales y en el intercambio de experiencias sobre modernización, transparencia y control de la gestión pública.