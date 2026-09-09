Neuquén participa de ExpoSKI 2026, uno de los principales encuentros especializados en turismo de nieve de Brasil. La actividad se desarrolla en el Clube Athletico Paulistano de San Pablo y reúne a operadores turísticos, agencias de viajes y profesionales vinculados con los viajes de invierno.

La representación provincial está a cargo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquenTur S.E., que presenta ante el mercado brasileño la oferta de nieve y montaña de la provincia. El objetivo es fortalecer la comercialización de los destinos neuquinos y generar nuevos vínculos con empresas que venden viajes hacia la Patagonia.

La delegación está integrada por Rodrigo Oriolo, director de NeuquenTur y gerente de Lago Hermoso Ski Resort; Thais Guterres, directora de NeuquenTur y gerenta del Hotel Alto Traful; Adriana Andreu, del área comercial de Cerro Chapelco; y Mariana Berlinsky, referente de vinculación con el mercado de Brasil.

Una estrategia enfocada en generar negocios

La participación neuquina no se limita a una acción de promoción institucional. ExpoSKI cuenta con un formato orientado especialmente a la generación de negocios, con reuniones previamente agendadas entre expositores y compradores, espacios de networking y talleres de capacitación.

Según la información difundida por la organización, la edición 2026 reúne 54 expositores y alrededor de 500 inscriptos. Durante las dos jornadas se desarrollan encuentros comerciales destinados a facilitar el contacto entre destinos, empresas y profesionales del sector.

Para Neuquén, el formato representa una oportunidad para dialogar directamente con operadores y agencias brasileñas, explicar las características de sus centros invernales y buscar que los destinos provinciales sean incorporados a nuevas propuestas y paquetes turísticos.

Brasil, un mercado clave para la nieve neuquina

Brasil ocupa un lugar estratégico dentro de la promoción turística internacional de Neuquén por la cercanía con la Patagonia y el interés de sus viajeros por las experiencias de invierno.

La oferta provincial permite presentar un producto que va más allá del esquí. Entre los principales destinos aparecen Chapelco, Cerro Bayo, Caviahue, Lago Hermoso Ski Resort y el Parque de Nieve Batea Mahuida, junto con actividades de montaña, gastronomía, alojamiento y propuestas recreativas.

Esta diversidad permite apuntar tanto a turistas que buscan practicar esquí o snowboard como a quienes quieren experimentar la nieve, recorrer paisajes cordilleranos o combinar diferentes actividades durante una estadía.

Cinco centros para mostrar una oferta diversificada

La estrategia comercial se apoya en una característica particular de Neuquén: la provincia concentra distintos centros de nieve y destinos cordilleranos con propuestas diferentes.

Chapelco, en San Martín de los Andes, es uno de los principales referentes del producto nieve neuquino. Cerro Bayo, en Villa La Angostura, combina esquí, snowboard, gastronomía y actividades de montaña.

A ellos se suman Caviahue, con su propuesta de nieve y termas; Lago Hermoso Ski Resort, ubicado sobre la Ruta de los Siete Lagos; y Batea Mahuida, en Villa Pehuenia, que incorpora actividades como esquí, snowboard y trineos.

La variedad permite que Neuquén pueda presentar ante los operadores brasileños diferentes alternativas según el perfil del viajero, desde esquiadores experimentados hasta familias y turistas que buscan una primera experiencia en la nieve.

La promoción llega con la temporada todavía activa

La participación en Brasil ocurre en un momento particular para el turismo neuquino. Los principales centros de nieve de la provincia mantienen actividad durante septiembre debido a las condiciones registradas en la cordillera.

Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y Batea Mahuida extendieron sus propuestas invernales durante el comienzo de la primavera, prolongando la posibilidad de recibir visitantes y sostener la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos.

La extensión de la temporada también permite mostrar a los operadores internacionales que la oferta neuquina no se concentra únicamente en las semanas centrales del invierno.

Una temporada que busca sostener el movimiento turístico

La estrategia de promoción internacional se vincula con un objetivo más amplio: que el interés por los destinos neuquinos se traduzca en mayor llegada de visitantes y actividad económica para el sector privado.

Entre el 29 de junio y el 23 de agosto de 2026, Neuquén registró 193.456 turistas, más de 590.000 pernoctes y un consumo turístico superior a $185.000 millones, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

En ese contexto, captar nuevos mercados puede contribuir a ampliar la demanda y reducir la dependencia de los períodos de mayor concentración turística.

La promoción ante operadores brasileños también busca fortalecer la cadena comercial: para que un destino sea elegido por un viajero internacional no alcanza con que sea atractivo, sino que debe estar presente en los canales donde se diseñan, ofrecen y venden los paquetes turísticos.

La conectividad también es parte del desafío

El desarrollo del turismo internacional depende además de la conectividad. En ese sentido, Neuquén viene trabajando sobre la infraestructura vinculada con el acceso a sus principales destinos cordilleranos.

Uno de los avances de 2026 fue la remodelación y ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Aeropuerto Chapelco, una de las principales puertas de ingreso a la región de los Lagos del Sur.

Para el mercado brasileño, la combinación entre conectividad, infraestructura turística, centros de esquí y una oferta complementaria puede ser determinante para transformar una acción promocional en una decisión concreta de viaje.

¿Qué busca Neuquén con ExpoSKI 2026?

La participación provincial apunta principalmente a fortalecer vínculos comerciales con operadores y agencias brasileñas, presentar los destinos neuquinos y ampliar la presencia de la provincia dentro de los paquetes turísticos destinados a viajeros de Brasil.

Durante las dos jornadas en San Pablo, NeuquenTur continuará con reuniones y acciones promocionales para difundir las experiencias de nieve, montaña, gastronomía y alojamiento disponibles en Neuquén.

El resultado de esta estrategia no se mide únicamente por la cantidad de contactos realizados durante la feria, sino por la posibilidad de que esos vínculos se conviertan posteriormente en nuevos productos turísticos, paquetes comercializados y visitantes que lleguen a la cordillera neuquina.

La apuesta de fondo: convertir promoción en visitantes

La presencia en ExpoSKI forma parte de una estrategia más amplia de internacionalización de la oferta turística de Neuquén. El objetivo es que los destinos provinciales tengan presencia permanente en los mercados donde existe demanda potencial por experiencias de nieve y montaña.

Brasil aparece en ese esquema como un mercado de cercanía con capacidad para aportar nuevos visitantes, mientras que la diversidad de centros invernales permite a Neuquén competir con una propuesta que combina nieve, naturaleza, gastronomía, alojamiento y actividades durante toda la temporada.

Por ahora, la delegación neuquina continúa con su agenda comercial en San Pablo durante el 8 y 9 de septiembre. Los próximos pasos estarán vinculados con el seguimiento de los contactos generados en ExpoSKI y con la posibilidad de que operadores y agencias incorporen los destinos provinciales a sus próximas propuestas de viaje.