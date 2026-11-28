De cara a las elecciones del 14 de febrero, Unidad Popular Neuquén definió que respaldará la candidatura de Rolando Figueroa a la Gobernación. El apoyo al actual mandatario provincial fue aprobado por unanimidad durante el congreso que el partido realizó en San Martín de los Andes.

En la misma reunión, los congresales decidieron que la fuerza presentará una lista propia para diputados provinciales. La medida también fue aprobada por unanimidad y confirmó la participación de Unidad Popular con sus propios postulantes en la elección para la Legislatura neuquina.

La jornada reunió a congresales de toda la provincia y contempló definiciones para las distintas categorías en las que intervendrá la fuerza. El encuentro permitió acordar una posición común para la Gobernación y determinar cómo se presentará el partido en la categoría legislativa.

Unidad Popular también resolvió contar con candidatos en todas las localidades. El congreso fijó como pauta respetar los acuerdos que se alcancen en cada comunidad, por lo que los referentes locales tendrán participación en las definiciones de sus respectivas postulaciones.

Con la fecha electoral en el horizonte, el congreso de San Martín de los Andes dejó establecido el esquema de participación del partido. El acuerdo provincial comprende el acompañamiento a Figueroa y la competencia con lista propia para diputados, junto con la decisión de presentar candidaturas en todo el territorio neuquino.