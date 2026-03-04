En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.

MejorInformado accedió a un documento con todas las rutas proyectadas o en ejecución que se están llevando a cabo durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa en la región Vaca Muerta, clave para el desarrollo productivo y energético del territorio. De cuáles se trata.

En ejecución

Repavimentación de la Ruta 6. Tramo empalme Ruta 5-empalme Ruta 8. Son 54 kilómetros en total, inversión estimada de $20.000 millones y una finalización proyectada en diciembre del 2026.

Repavimentación de la Ruta 7 y 17. Circunvalación Añelo. Son 23 kilómetros, inversión estimada de $32.400 millones y una finalización proyectada en junio del 2026.

Pavimentación de la Ruta 7. Tramo Cortaderas-empalme Ruta 5-empalme Ruta 40. Son 116 kilómetros, inversión estimada de US$140.000 millones y finalización proyectada en 2028.

Obras proyectadas

Pavimentación de la Ruta 6 entre Octavio Pico y Rincón de los Sauces (24 kilómetros).

Repavimentación de la Ruta 7 desde el límite con Río Negro pasando por Chañar hasta Añelo.

Pavimentación de la Ruta 51 desde el cruce de la Ruta 8 hasta la Ruta 17.

Finalizada

Repavimentación de la Ruta 5. Tramo empalme Ruta 7-Rincón de los Sauces. Son 54 kilómetros y la inversión fue de $11.000 millones.

