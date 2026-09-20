Ventas en supermercados: Neuquén lideró el crecimiento y superó ampliamente el promedio

Neuquén se ubicó al frente del país en la evolución de las ventas en supermercados durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento real interanual del 3,5%. El dato coloca a la provincia en el primer lugar del relevamiento y contrasta con el promedio general, que registró una caída del 2,8%.

El desempeño neuquino sobresale especialmente porque la mayoría de las jurisdicciones relevadas terminó el período con números negativos. De acuerdo con los datos expuestos en el informe, solamente Neuquén, Río Negro, San Luis y La Pampa registraron variaciones positivas: Neuquén avanzó 3,5%, Río Negro 1% y San Luis y La Pampa 0,7% cada una.

La diferencia con otras provincias fue considerable. Mientras Neuquén creció 3,5%, jurisdicciones como Corrientes registraron una caída del 13,3%, Misiones del 10,4%, La Rioja del 9,1% y Tucumán del 8%. También presentaron retrocesos grandes centros de consumo, como Gran Buenos Aires (-6,1%).

El resultado muestra un comportamiento diferencial del consumo en los supermercados neuquinos durante los primeros seis meses del año. En un escenario nacional donde predominaron las variaciones negativas, la provincia no solamente logró mantenerse en terreno positivo, sino que alcanzó el mayor crecimiento porcentual del relevamiento.

Desde el Gobierno provincial vincularon estos indicadores con el denominado Modelo Neuquino, basado en la generación de empleo, la atracción de inversiones y la creación de nuevas oportunidades en el territorio. Los números del primer semestre muestran, en términos comparativos, que Neuquén lideró el crecimiento de las ventas en supermercados, con una diferencia de 6,3 puntos porcentuales respecto del promedio relevado.