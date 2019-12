¡Tiburones en Monte Hermoso!

Tres tiburones fueron observados y fotografiados en las playas del balneario bonaerense de Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires, e inmediatamente las autoridades salieron a afirmar que "son inofensivos para la especie humana, ya que sólo comen alimento marino".

Así lo informó el secretario de Turismo de esa localidad, Franco Gentilli, quien destacó que estos episodios "no se dan con habitualidad".



La aparición de los tiburones ocurrió el viernes pasado, cuando varios turistas se encontraban sobre la orilla en la zona conocida como Barrilete, entre las calles Huemul y Boches, a pocas cuadras del centro del balneario.



A raíz de la situación, muchos presentes comenzaron a filmarlos con sus teléfonos celulares, situación por la cual se viralizó con las horas a través de las redes sociales.



"Se trata de una especie de tiburón llamada bacota o bacotín, que se alimenta de lisas, que son peces que se mueven a baja profundidad", señaló a la agencia nacional Télam, Gentilli, e indicó que por ese motivo "se acercan a la costa y también a veces lo hacen con el fin de desovar".



El funcionario comunal dijo que "hubo algunos días de viento del sector sur por lo que la corriente marina se movió hacia afuera, situación por la cual apareció el tiburón sobre la orilla".



Gentilli expresó que "son totalmente inofensivos" y en el caso de esta situación "son episodios que no se dan con habitualidad, no pasa nunca".



"Fue una especie de bacota que andaba desovando y buscando alimento por lo que apareció en la orilla", reiteró Gentilli.