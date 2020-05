El avispón asesino asiático amenaza a Estados Unidos

El avispón asiático gigante, conocido por su nombre en latín como Vespa Mandarina, son una especie que puede crecer hasta 5 centímetros y extender sus alas de 7.5 cm. Es corpulenta y su veneno es capaz de disolver los tejidos. Por si fuera poco, se trata de una especie agresiva, y a diferencia de los abejorros, no soporta estar en cautiverio. Además, tiene unas potentes mandíbulas en forma de aletas de tiburón, armaduras protectoras y uñas tarsales para sujetar a su víctimas.

En Estados Unidos no la están pasando nada bien con Donald Trump en el poder y el nuevo coronavirus. Y ahora, parece que la cosa se complicará a niveles de su ecosistema ya que, según un reporte de The New York Times, el avispón asiático gigante acaba de llegar al país.

En China, durante 2013, el municipio de Ankang fue asediado por estos insectos, que mataron a 41 personas en tres meses. Una de las víctimas fue un granjero de 40 años llamado Yu Yihong , que fue picado hasta la muerte después de pisar accidentalmente un nido de avispones.