Luis Díaz, blanco de repudio en redes por no ir al funeral de Diogo Jota

Uno de los grandes ausentes del funeral de Diogo Jota en Portugal, por tratarse de un compañero suyo de Liverpool, fue Luis Díaz. El colombiano, a diferencia de gran parte del plantel, no viajó rumbo a la despedida del delantero y su hermano André Silva, fallecidos trágicamente en un accidente de ruta en España, pero encima apareció muy contento en un encuentros de influencers en Barranquilla, lo que le valió el repudio de propios y extraños.

Las imágenes más polémicas fueron publicadas por JH de la Cruz, un predicador de 800 mil seguidores en Instagram, quien se sacó unas fotos con el extremo con pulgar arriba y a pura sonrisa. La escena no tardó en viralizarse y cosechar indignación, a punto tal que muchos hinchas de la entidad inglesa piden directamente su expulsión del club.

Muchos usuarios recordaron cuando Jota respaldó a su compañero en el difícil trance del secuestro de su padre en 2023, enarbolando su casaca numero 7 como símbolo del clamor por su liberación. El Mane Díaz, progenitor del ex Junior y Porto, también se pronunció en sus redes a raíz de la reciente tragedia recordando y valorando aquel apoyo.

Las redes sociales recordaron el respaldo de Diogo Jota, cuando el padre de Díaz fue secuestrado

Las palabras de Luis Díaz sobre la muerte de Diogo Jota

En efecto, Díaz se había mostrado compungido por lo sucedido en su cuenta de Instagram: “No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, reconoció sobre el vínculo entre ambos.

“Duele muchísimo, cuando despierto y miro la noticia, de verdad que se me salieron las lágrimas; un dolor muy muy grande. Fue un compañero fundamental en mi llegada al Liverpool, me acogió su familia, me acogió él; se hizo una gran amistad. Teníamos una gran rivalidad sana y era importante”, le había dicho también a Win Sports.