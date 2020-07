Imita a un animal en una página para adultos: gana 100 veces más que antes

La joven Jenna Phillips, de 21 años, trabajaba en una óptica en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. Pero cansada de la rutina renunció, y ahora su nuevo su nuevo oficio es a imitar perros en una web de contenido para adultos, lo que se convirtió para ella en una actividad económica que según comentó ¡le deja 100 veces mas dinero que su antiguo trabajo!



Con solo siete videos en su cuenta de la red social TikTok, Phillips tiene más de 123.000 seguidores, y su primer video tiene supera el millón de reproducciones. En una plataforma denominada OnlyFans, sus seguidores pagan hasta 20 dólares para ver su contenido, en el que persigue pelotas, camina con una correa y toma baños, como si fuera un can.

"Me siento como un perro: solo quiero rodar, jugar a la pelota, que me rasquen la cabeza, correr y jugar. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña. Realmente amo los elogios, me encanta que me digan que soy una ‘buena chica’. Hace que mi corazón se derrita cada vez que lo escucho" dijo la muchacha.