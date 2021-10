Crió a sus hijos, trabajó y ahora recorre el país en furgón

"Aquí estoy yo cumpliendo mis sueños", comenzó a relatar Lia Pinciroli, una mujer de 60 años que luego de criar a sus hijos y jubilarse, emprendió viaje a cada rincón del país con su furgón.

"Uno va cumpliendo algunas cosas de los sueños pero vas postergando, primero las cuotas del colegio, los clubes, las zapatillas, los chicos se tenían que recibir… Uno siempre dice 'más adelante', y llegó mi más adelante", contaba a 24/7 Canal de Noticias.

Lo que para muchos fue la peor tragedia de la humanidad, para Lia la pandemia fue el empujón que necesitaba para comenzar a hacer lo que siempre quiso: comprar un furgón, acondicionarlo junto a sus hijos y recorrer Argentina. "La pandemia hizo que me pudiera liberar de los conceptos, los mandatos, me arriesgué a todo".

"Trato de reirme mucho, que los problemas no sean tan terribles como antes. Antes necesitaba de una amiga, un grupo. Ahora salgo, el que me quiere seguir que me siga".

"Mi primer proyecto era viajar y después se convirtió en una pelota... le teníamos que poner nombre…'la mecha', 'la casita'…mis hijos me terminaron haciendo un Instagram que llamaron 'Mechando Rutas'", y así surgió la página donde ahora muestra cada destino al que va. "Se empezó a sumar tanta gente… preguntándome si me animaba, si no tenía miedo. Muchos jóvenes me decían ojalá lo pueda hacer a los 60, otros de mi edad lo querían hacer y dicen que no se animan".

Lia viaja en una Sprinter Mercedes Benz totalmente acondicionada a su gusto, y con ella ya recorrió gran parte de la Patagonia. Este verano, espera llegar hasta Ushuaia.

"Los 60 tienen que ser una salida porque al puerto que llegamos es al de nuestros hijos, nada más. Empezamos a vivir la mejor década, está decretado", dijo al terminar de contar su historia, la historia de un sueño.

Mirá la nota completa: