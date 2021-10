Conocé a las mujeres podadoras del norte neuquino

Mariela, Neli y Sandra viven en Manzano Amargo, y son mujeres podadoras. Realizan esta actividad productiva, este trabajo que ya forma parte de su medio de vida.

Ellas trabajan en la poda de pinos de los bosques creados artificialmente y que requieren de mantenimiento. Sin su trabajo, aumenta el riesgo de incendios forestales, por un lado; y se favorece el ambiente para que actúe el puma, predador de ganado, que tanto afecta a los crianceros de la zona. La poda de pinos comenzó a realizarse en la década del '80.

Son 36 mujeres que trabajan en la Asociación de Fomento Rural (AFR) Manzano Amargo – Pichi Neuquén, de la localidad de Manzano Amargo.

Ellas, las protagonistas

Mariela Maraboli, tiene tres hijas, es una de las podadoras más nuevas de la cuadrilla y contó en diálogo con el programa Cambio de Aire, de AM550 La Primera , que salen temprano para el bosque.

“Es una experiencia linda, nunca pensé hacerlo, nos ayuda mucho en la economía de casa", cuenta con entusiasmo.

"Se arranca desde muy temprano, a las 5 de la mañana estamos arriba, a las 6 nos espera la traffic para ir a hacer la poda. Nos capacitaron, fuimos a ver el lugar. Yo antes no lo sabía hacer y me enseñaron".

El régimen de trabajo es de 5 horas mas la hora de viaje hasta llegar al bosque, y la hora de vuelta, en total son siete horas diarias. Y el grupo de 36 se divide en dos cuadrillas que trabajan dos semanas seguidas cada una.

Durante la charla que mantuvieron con la conductora Carmen Sanmartín, agradecieron el trabajo que lleva adelante la AFR, con Rubén "Chicho" Aravena, al frente de la misma: "el y el gobernador nos dan la posibilidad de estar trabajando en la poda, porque envían las partidas para que podamos realizar semejante tarea".

"La dificultad depende de las ramas que nos toquen. Trabajamos con serrucho y en el caso de que haya ramas muy gruesas viene el motosierrista y se ocupa", dice y explica que van vestidas con protección: "Tenemos mamelucos, botines, guantes, antiparras y gorra".

Detalla Mariela que trabajan sobretodo en temporada de verano: "Una de las veces que fuimos, estaba todo nevado y no pudimos entrar".

Sandra Vázquez tiene 44 años y hace varias temporadas que trabaja en la poda. "Se hace de todo, se hace replique, -explica- se replica la planta del pino, cuando son chiquitos, se los saca para plantarlos y generar nuevas plantas".

“Me gusta todo el trabajo, es un poquito muy sacrificado, en esta zona hace mucho frío y a veces hace mucho calor, y hay que trabajar igual", dice y reconoce: "es bueno para esta zona porque es el futuro para las próximas generaciones”.

La poda en los bosques de pinos es una muy buena salida laboral para las mujeres de Manzano Amargo, un pueblo de unos 800 habitantes: “Las mujeres hacen tejido, trabajan en lo que haya, aquí somos valientes y salimos a laburar”, dicen las podadoras.

El bosque artificial de pinos tiene unos 50 años y es una gran fuente productiva, se obtiene madera, se trabaja en el aserradero,y luego se vende.

Neli Morales, tiene unos 50 años de edad, y ha trabajado en varias temporadas: "Hace un tiempo que no salía el tema de la poda, hay años que no nos mandan recursos y no se puede organizar el trabajo".

“Somos muy unidas en nuestro grupo, somos 36 divididas en dos cuadrillas. Las chicas que son nuevas, van aprendiendo”

charlamos pero no nos detenemos. Si hay una rama muy gruesa, la otra viene y la ayuda. Si una está serruchando, la otra la cuida".

"No sé si es tan buena la paga, pero a nosotros nos sirve mucho. Sólo llevamos algo para el desayuno y lo compartimos".

"Para la economía de Manzano, -explica Neli- nos ayuda mucho el tema de la poda y el raleo. Hay muchos bosques para intervenir. Es necesario hacer este trabajo también por el riesgo de incendios. Nos ayuda a nosotros en el hogar y también ayuda a la gente del campo, a los crianceros. Al hacer un raleo, poda, ayuda a que la gente que tiene animales no tenga tantos problemas por el puma, que es muy depredador".