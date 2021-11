El último estreno de Disney desató otra batalla sobre el origen de las arepas. Una vieja disputa que causó -y continúa causando- una fuerte enemistad entre Venezuela y Colombia.

"Tú sanaste mi herida con una arepita con queso", dice una de los protagonistas de la recién estrenada "Encanto", ambientada en Colombia.

Incluir la arepa en una película que resalta elementos típicos del territorio colombiano, dio pie a que muchos usuarios colombianos de la red social Twitter reafirmen la creación del alimento. "Hasta Disney dice que la arepa es colombiana", dijo un internauta.

Al hacerse eco de la adjudicación, en Venezuela no tardaron en reaccionar: "La película 'Encanto' es muy linda y entretenida como la mayoría que han producido, pero hay que recordarle a Disney que la arepa es venezolana, no colombiana", dijo una usuaria. Otra, más enojada aseguró que Disney "comete el grave error y plagio de una tradición ancestral venezolana", y les pide inmediata aclaración. "No queremos tildar a los vecinos del Plagio", cerró.

¿Quién tiene razón?

Los historiadores afirman que no es posible definir si la arepa proviene originalmente de Colombia o Venezuela, ya que no existen datos que puedan señalar el territorio exacto donde se preparó una arepa por primera vez, pero sí se han podido definir las fechas más antiguas de presencia de maíz tanto en Colombia como en Venezuela.

En Colombia, el primer registro de la existencia de maíz data de hace unos 3.000 años, mientras que en Venezuela la estimación es de unos 2.800 años atrás. "Lo que nos dicen estas cifras es que ocurrió casi en simultáneo", le dijo a BBC Mundo Julián Estrada, antropólogo colombiano y estudioso de los alimentos originarios de América.