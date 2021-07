Robó, torturó y asesinó para ir a Disney: Le dieron perpetua

Sonia Rebeca Soloaga de 36 años, ex oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue condenada este lunes a prisión perpetua por haber torturado y asesinado a un matrimonio hace dos años en el barrio porteño de Parque Avellaneda, para robarle entre US$ 70.000 y US$ 80.000 con los que planeaba pagar un viaje a Disney para el cumpleaños de 15 de su hija.

Noticias Relacionadas Asesinó a dos jubilados para pagar el viaje de su hija a Disney

La fiscal que investigó el caso es Estela Andrades. Sus conclusiones dan miedo. Y hablan claramente de premeditación, planificación, y ejecución con alevosía.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 consideró a Soloaga autora material del doble crimen de Alberto Antonio Chirico de 71 y su esposa María Delia Speranza de 63 años, ocurrido el 11 de junio de 2019, y la condenó a la pena máxima por los delitos de “robo, homicidio agravado y falsa denuncia”.

Antonio Chirico y su esposa María Delia Speranza, asesinados en su casa el 11 de junio de 2019.

Sonia, quien se desempeñaba en la Policía de la Ciudad cuando en 2019 fue detenida por el doble crimen, aseguró no tener "nada que ver" con ese hecho, al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal. "Por un un error mío, la verdad que sí fue un error y me voy a hacer cargo de equivocarme con la denuncia, pero lamentablemente de lo que les pasó a esas personas no pienso hacerme cargo nunca porque no tengo nada que ver".

Por su parte, la expareja de Soloaga, el entonces también policía de la Ciudad Diego Alberto Pachilla de 37, acusado en este juicio pero por "encubrimiento agravado", motivo por el cual está libre, optó por no decir nada ante los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano, en la audiencia realizada mediante la plataforma virtual Zoom. El hecho que por el que se juzgó a los acusados fue cometido cuando Soloaga y Pachilla se desempeñaban en la comisaría vecinal 9C de la Policía de la Ciudad, fuerza de la que fueron separados.