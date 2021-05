Una profesora estalló contra un alumno por no llevar barbijo

El adolescente no quería llevar la máscara porque argumentaba que tenía aplicada la dosis..

Una profesora de secundaria de Poynette, en Wisconsin, EE.UU. insultó este martes a un estudiante que no llevaba barbijo tras haber sido vacunado contra el covid-19. El video que recoge el choque dialéctico entre ambos se volvió rápidamente viral en las redes.

En la grabación se ve al joven sentado en el piso de la escuela, mientras la educadora, que no ha sido identificada, lo tilda de imbécil y de irrespetuoso.

"¡No me importa si estás vacunado, idiota!", le grita la mujer mientras lo señala. "No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar solo porque estás vacunado. ¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí [...]. Eres un imbécil", continuó.

La profesora le insta a mostrar respeto por los demás, a lo que el estudiante responde que lo tiene.

Durante la misma jornada, el administrador del Distrito de Poynette, Matthew Shappell indicó en su cuenta de Facebook que la implicada estará de baja administrativa "a la espera del resultado de la investigación". Esta publicación fue posteriormente eliminada, aseguran medios locales.

En la localidad de Poynette el uso de mascarillas es requerido en los edificios escolares y en el transporte patrocinado por el distrito.