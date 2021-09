Le sirvieron lomo crudo: "No se si ponerle mayonesa o pervinox"

A veces las salidas recreativas no salen como uno espera por situaciones que se escapan de nuestras manos. Este es el caso de un usuario de Twitter que salió a comer a un restaurante y compartió la foto de un lomo crudo y el chiste que hizo al respecto se volvió viral en la red social del pajarito.

Cabe destacar, que el consumo de carne cruda puede desencadenar el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), el cual es una enfermedad grave que provoca un daño agudo a los riñones. Según detalla el Ministerio de Salud de la Nación en su web oficial, "está asociado a alteraciones en las células de la sangre: trombocitopenia (reducción de plaquetas) y anemia".



Por eso mimo, hay que prestar atención a la cocción de la carne. No deben quedar zonas rosadas en el interior y el jugo no debe ser claro. El color debe ser homogéneo, sobre todo en preparaciones que llevan carne picada. Por su parte, el usuario @elnojau estuvo atento a estas señales de alerta para evitar comer el lomo crudo que le habían servido.

"No se si ponerle mayonesa o pervinox", fue el chiste que escribió y compartió junto a la foto del lomo crudo que causó furor en la red social del pajarito. La publicación generó más de 27 mil me gustas y 1800 retuits. "Hola chicos soy yo de nuevo, ahora es para pedirles ayuda rápida a ustedes. Saben que la quise pinchar, le salieron unas patas y se fue corriendo. Me dijeron que la vieron pastando por Chivilcoy, si alguien sabe algo me llama. Gracias", bromeó.