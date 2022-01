Un hombre sufrió una reducción de pene como efecto del Covid

Ya se sabe que el Coronavirus puede dejar secuelas importantes en el cuerpo humano, sobre todo en pulmones y pérdida de gusto y olfato prolongado. Pero a muchos les sorprendió cuando un hombre contó en un podcast que su pene se encogió 3.81 centímetros como resultado del daño vascular que sufrió después de contraer Covid-19.

El paciente, que se identificó como un hombre heterosexual de unos treinta años, conto en el podcast de consejos sexuales How To Do It, que tras haber padecido severamente la enfermedad en julio del año pasado y haber tenido que ser hospitalizado, quedó con un efecto secundario inesperado: disfunción eréctil.

La disfunción erectil se solucionó con tratamiento a lo largo del tiempo, pero para su consternación, la víctima descubrió que su órgano sexual se había contraído considerablemente, una condición que los médicos le dijeron que probablemente sea permanente debido al daño vascular en su tejido eréctil.

Según su declaración replicada por Infobae, el problema ha tenido un “profundo impacto en mi autoconfianza y mis habilidades en la cama”.