El padre tiene Covid, y ella les pidió "no pasar" a los Reyes

Aymará tiene 7 años, vive en Añatuya, en Santiago del Estero, y su mensaje, que dice "no pasen, estamos aislados", destinado como cartita a los Reyes Magos, para que "no se contagien y así puedan seguir repartiendo los regalos", se hizo muy popular este jueves en las redes.



Aymará, en vez de preocuparse por el regalo, dejó una nota en la puerta de su casa, en el barrio Santa Rafaela, para advertirles a Melchor, Gaspar y Baltasar que no ingresen porque estaban aislados por Covid-19.

En la puerta de afuera de su casa, también dejó sus pantuflas, para que los Reyes no olvidaran dejarle igual su regalo.



"Estuvimos hablando con Maira (su amiga) y pensamos que era mejor avisarles que no entren a mi casa, porque no queríamos que se contagien y así puedan seguir repartiendo los regalos a los demás niños", explicó después, en el inevitable reportaje.



Aymará está aislada junto a su padre, Alberto Rodríguez, quien dio positivo, y todos se encuentran bien, e incluso "el sábado creo que ya nos dan el alta", comentó Rodríguez.



"Anoche estábamos conversando y salió el tema de la cartita, y ella decidió escribirla, primero teníamos miedo que los perros lleven sus pantuflas, pero esta mañana cuando se levantó estaban y con tres regalos, por lo que estaba muy contenta", dijo Rodríguez.



"Los Reyes traen el regalo que pueden y a mí me dejaron tres", dijo muy alegre Aymará.