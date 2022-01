Queridos Reyes Magos, este año les pido AGUA

Si, les pido agua. Les pedí en la cartita y les voy a seguir pidiendo…Porque estar sin agua es horrible.Y más desesperante en verano.

Seguro que ustedes ya lo saben, viajar por tantos días sin bañarse… PUFFF y en este hemisferio el calor y la sequía no ayudan ni un poco…

Les pido agua porque quisiera poder levantarme y darme una ducha, quisiera poder seguir lavandome los dientes y la cara. Me gustaría poder llenar una botellita y ponerla a enfriar en la heladera. Me encantaría que no se me seque la huertita, así puedo cosechar los tomatitos de este año.

Y estaría re bueno poder ir al baño tranquila, sin pensar en lo que viene después.

Hay días que a la noche “pasan cosas” y amanecemos con el regalito de un hilito de agua. Y ahí, a llenar los baldes, las ollas, lo que tenga a mano.

Como se imaginarán, queridos Reyes Magos, ya llamamos para hacer el reclamo, para preguntar por qué tenemos que pagar por un servicio que no se brinda…

Y el grupo de whatsapp del barrio, ahora está monotemático: ¡hola vecinos!, ¿ustedes tienen agua?

Bueno, qué más les puedo contar de lo que se vive en un hogar sin agua.

Ah sí, a los más chicos de la casa, les pedimos que se bañen en el club o en lo de algún amigo y que lo hagan rapidito, obvio.

El lavaropas por ahora es un contenedor de cosas sucias..

Y uno… anda de gira con una mudita de ropa por si a la pasada “te podes pegar una ducha en algún lado”...

En fin. Les vuelvo a pedir AGUA, para mí y para todos los seres humanos de este planeta.

PD: Perdonen queridos Reyes Magos, anoche me hubiese encantado haberles dejado un platito con pasto y un tarrito con agua. Pero en el barrio donde vivo, si no tenes cisterna, no hay.

Ojalá ustedes puedan hacerla aparecer… ¿para algo son Reyes Magos, no??