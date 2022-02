Un fantasma le grita a los visitantes "vete a la mierda"

Una mujer de blanco, que se cree que es la presencia de una mujer asesinada en 1789, acecha en un lugar de paseo del Reino Unido y a los gritos busca espantar a los turistas, Según informó un medio local, ella afirma haber tenido un encuentro fantasmal con una "mujer de blanco" que le dijo "vete a la mierda" mientras visitaba el lugar.

Cabe remarcar que dicha reserva natural, ubicada en Over Stowey, recibió su nombre después de la trágica muerte de June Walford, quien fue asesinada por su esposo en 1789.

Varios turistas dijeron que un fantasma los asustó y les gritó e insultó en el lugar conocido como la "Zanja de la Mujer Muerta". Por su parte, Christine y Dave Thomas ("pareja de cazadores de fantasmas"), aseguraron que estaban investigando informes de un demonio enojado en Quantock Hills en Somerset cuando una presencia espeluznante les advirtió que retrocedieran.

Ella fue la encargada de investigar los reclamos junto con su esposo desde 2020, dijo que le gritaron antes de que le dijeran groseramente que se fueran. La pareja afirma haber tenido otros encuentros allí, con el fantasma de un asesino de 1798.

"Definitivamente hay algo allí. Mi esposa lo ha experimentado durante mucho tiempo. Hay dos tipos de voces. Están los recuerdos residuales que se reproducen y que las personas captan sin poder comunicarse. Luego hay voces con las que puedes interactuar, con las que puedes tener un intercambio, que pueden responder preguntas. No todos, pero algunos pueden ser espíritus malignos bastante desagradables. No todos son conscientes de los fantasmas. Eso se debe a que algunas personas tienen barreras más débiles que otras y es más probable que se encuentren con uno", aseguró Dave.

Los visitantes no fueron los únicos, otros lugareños informaron haber visto un fantasma allí. "Cuando tenía unos 17 años, de camino a casa desde el trabajo, conduciendo por una carretera fría, vi una figura blanca brillante al costado de la carretera, así que disminuí la velocidad. Parecía ser una mujer completamente vestida de blanco, con ropa anticuada. No podía apartar la vista cuando pasé por delante. No me atreví a darme la vuelta para echar otro vistazo. Conduje a casa en completo estado de shock".

Mientras que otro vecino afirmó que vio lo que le pareció ser "una figura alta con un abrigo largo y oscuro afuera del pub, al borde de la carretera. Regresé y no había nadie", según publicó Daily Star.