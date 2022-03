Aseguran que comer palta reduce riesgos cardíacos

Un estudio publicado en la revista científica Journal of the American Heart Association revela que comer aguacate o palta reduce los riesgos de sufrir ataques cardíacos. Su efecto perduraría incluso si también se come mantequilla, queso o carnes.

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y se cobran casi 18 millones de vidas al año, según la Organización Mundial de la Salud y afirman que las enfermedades cardiovasculares están detrás de la pérdida de una vida cada 36 segundos.

Comer al menos dos porciones de palta a la semana redujo el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en un 21% en comparación con evitar o no comer frecuentemente. Sin embargo, no hubo un beneficio equivalente en la reducción del riesgo de apoplejías o ataques cerebrales, según el estudio.

"Aunque ningún alimento es la solución para llevar una dieta saludable de forma rutinaria, este estudio es una prueba de que las paltas tienen posibles beneficios para la salud", dijo Cheryl Anderson, presidenta del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA).