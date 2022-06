Creó la “bicintacleta” que promete revolucionar el mercado

La bicintacleta es la nueva sensación de los medios de transporte con dos ruedas. Es única, distinta, novedosa. Es una nueva forma de hacer actividad física también. ¿Por qué no? Y lo cierto es que poco a poco se va metiendo en el corazón de todos los argentinos, que preguntan, indagan y hasta sueñan con probarla.

En plena pandemia, Aníbal Querol de 38 años, que desde hace más de 50 años, se dedica junto a su familia a la fabricación de cuadros de bicicletas de hierro en una Pyme de Remedios de Escalada, la localidad de Lanús. Comenzó a crear una especie de cinta para caminar con bicicleta.

“Funciona como una cinta de caminar, la podés usar de forma fija o móvil. Para usarla como bicicleta, tenés que caminar en vez de pedalear y enseguida toma la velocidad de una bici, depende de uno. Lleva cambios y funciona a la par de una bici, y si corrés en vez de caminar, superás los 30 kilómetros por hora”, relató su creador.

Después de muchas pruebas logró patentar la Bicintacleta. Nunca antes habían hecho bicicletas para vender al público. Alguna que otra vez realizaron algún modelo para vecinos o amigos, pero con los valores de los insumos importados les era costoso fabricarlas.

Con respecto a cómo surgió la idea Aníbal dijo que “a raíz de un monopatín que me había hecho mi viejo de chico, se me cruzó por la cabeza agregarle una cinta de caminar, y ahí la empecé a imaginar. La pensé, la craneé, y me mandé. Era a prueba y error, no tenía ni idea si iba a funcionar o no y fue un proceso bastante largo”.

"Se me dificultó en un momento lograr la tracción de la cinta, que vaya para adelante, pero finalmente lo logré sacar. Me puse a investigar con todo el mundo, me empapé en el tema, pude hacer el primer prototipo, lo presenté, nadie se imaginaba cómo podía resultar, y salió”, agregó.

En cuanto a la venta del producto, Aníbal detalló que cuesta alrededor de 155 mil pesos y que la venden por Instagram (@bicintacleta), WhatsApp y por TikTok. La idea es hacer la web lo antes posible pero “estamos esperando que empiece a despegar su comercialización”.

ASÍ FUNCIONA: