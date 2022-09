Insólito: tuvo un desodorante de 20 centímetros en el ano por tres semanas

Un hombre de 27 años de India tuvo que ser hospitalizado después de que, se introdujera un desodorante en el ano y lo dejara allí durante tres semanas antes de acudir a los médicos, quienes se sorprendieron por el caso e inmediatamente se lo evacuaron de emergencia a través de una cirugía.

Por su parte, el superintendente del hospital de la Facultad de Medicina de Burdwan, Tapas Ghosh, dialogó con el medio local India's News18, y afirmó que "el paciente se presentó en el centro médico este miércoles después de experimentar un dolor abdominal intenso. Allí, le realizamos varias radiografías, que revelaron que tenía una lata de desodorante de unos 20 centímetros inexplicablemente alojado en el colon, cerca del ano. Lo tratamos con sumo cuidado”.

No obstante, según los informes, la lata estuvo dentro de su cuerpo durante 20 días, durante los cuales el hombre no pudo hacer sus necesidades. Los médicos creen que la vida del joven podría haber estado en peligro si no se hubiera presentado en el hospital. El paciente, en tanto, sufrió daños tanto en el esófago como en los intestinos, lesión que podría requerir una nueva intervención en el futuro.