Escándalo: Twitter hizo público tweets privados de usuarios

Desde que el multimillonario Elon Musk compró Twitter que el sistema de la red social no para de presentar fallas. Si bien no ha habido alguna migración masiva de los usuarios a la red social, la compañía lucha para estabilizar su imagen desde aquella polémica venta al magnate sudafricano. Ahora, el problema lo presentó una iniciativa del propio dueño.

En septiembre del año pasado, Twitter agregó una nueva sección llamada Círculos. Así como Instagram tiene los Mejores Amigos, una herramienta que te permite publicar fotos o videos a un grupo reducido de personas elegido por el propio usuario, Musk no quiso quedarse atrás e ideó lo mismo para la red social del pajarito. Vos elegís a un grupo de seguidores, los agregas a una lista y a la hora de publicar un tweet elegís si lo ven todos los que te siguen o esa reducción.

Si bien no es innovadora, es algo que muchos usuarios venían requiriendo ante el boom que generó ese proyecto en Instagram. El problema para Twitter fue la implementación: lo que la gente publicaba ahí, no era tan exclusivo como se imaginaba. La cuenta @discrepo_ hizo una prueba y el resultado no fue lo que esperaba: publicó algo en Círculos, pero al post lo interactuaba gente que él ni siquiera seguía:

A esto lo remató con un "Che bárbaro lo de círculos" y replicó que el hecho es hasta "denunciable". Esta situación se replicó con muchos "twitteros" alrededor del globo:

"Solo hay 60 personas en mis círculos. Twitter está acabado", replicó este usuario al ver que 250 personas podían participar de sus círculo. Así, la queja sobre la gestión de la red fue el tópico por excelencia en el último tiempo: