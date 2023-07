"Pépito is out": la historia del gato que es furor en Twitter

Hace varias semanas, el gato Pépito ha logrado cautivar a propios y extraños en Twitter. Con sus apariciones en la red social del pajarito, capturó la atención de los usuarios y se ha convertido en un verdadero fenómeno viral.

Este entrañable personaje ha alcanzado la fama viral gracias a los ingeniosos tuits que surgen de su cuenta en las redes sociales, llamada "PepitoTheCat". Sus publicaciones han generado cientos de comentarios, debates y memes que se han propagado rápidamente por una de las aplicaciones más populares del mundo.

Pépito is back home (06:09:23) pic.twitter.com/liuxs4crSC — Pépito (@PepitoTheCat) July 11, 2023

El furor por Pépito radica en la peculiaridad de sus publicaciones en la cuenta. Este simpático animal se ha vuelto famoso por notificar el momento exacto en el que sale de su casa y regresa a ella a través de las leyendas "Pépito is out" y "Pépito is back home". Lo que hace especial a estas publicaciones es que también se detalla la hora precisa en la que ocurren estos eventos.

Si bien la cuenta de Pepito se volvió tendencia en Twitter hace algunas semanas en Argentina, Pepito ha estado presente en la "escena" de esta red social durante mucho tiempo. Según su biografía, Pepito se unió a Twitter en julio de 2011, lo que significa que lleva más de una década compartiendo sus aventuras y momentos con la comunidad tuitera.

Los memes y respuestas creando bromas y especulaciones en torno a Pepito no tardaron en llegar. Los usuarios señalan que es un "señor de la noche" que sale a divertirse en horas de la madrugada.

Los usuarios y los memes.

El hecho de que Pepito haya tenido una de sus ausencias más largas en casa el último fin de semana, con casi 18 horas fuera, alimentó la imaginación de los seguidores. La cuenta de Pepito muestra imágenes que confirman su prolongada ausencia, y apenas cuatro minutos después de su regreso, vuelve a salir. Estos eventos han añadido más intriga y especulación sobre las aventuras nocturnas de Pepito.