Uno de los juegos de fútbol más codiciados llega a Netflix

Netflix, de las primeras plataformas de películas y series on demand, se metió de lleno en el mundo del gaming. Ahora, no sólo los usuarios los estrenos de nuevas temporadas o estrenos mundiales, sino que el arribo de juegos -y más de franquicias importantes- será un plus que tendrá el servidor de streaming.

Se trata del Football Manager 2024 Mobile, que se lanzará en exclusiva para los miembros de Netflix a partir del 6 de noviembre. Los jugadores aún podrán encontrar FM24 Mobile en App Store y Google Play, pero necesitarán una cuenta de Netflix para iniciar sesión de ahora en más.

Será la vigésima entrega de la emblemática franquicia de Sports Interactive™ y SEGA©. Según detallaron en el trailer del juego, las nuevas características y funcionalidades de FM24 Mobile se harán públicas durante la semana que comienza el 23 de octubre.