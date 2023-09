Las mejores estrenos en Netflix para disfrutar este fin de semana

Nos gusta afirmar que la semana dedicada al entretenimiento empieza los viernes. No solo por ser el día en que se lanzan nuevas producciones en diversas plataformas streaming, sino también porque el fin de semana brinda la oportunidad de disfrutar de una mayor cantidad de contenido. Así que, a partir de hoy, comenzamos un emocionante finde repleto de estreno.

¿No sabes qué ver en Netflix? Acá una selección con las nueva películas, documentales y series recomendadas para el fin de semana.

Reptiles

Después de cautivar en otras plataformas de streaming, Benicio del Toro hace su esperado debut en Netflix con 'Reptiles', el thriller que destaca su brillante talento actoral en el papel de Tom Nichols.

El protagonista de una narrativa extensa, que se extiende por más de dos horas, se encuentra inmerso en un cruento asesinato con múltiples sospechosos y muchas pistas que conducen en diversas direcciones.

Esta cautivadora historia se desenvuelve en un escenario detallado y evocador del cine negro, con actuaciones notables de Benicio del Toro y Alicia Silverstone. La trama se adentra en un intrigante misterio lleno de sorpresas en este entorno cuidadosamente elaborado.

Para que la película resulte cautivadora y no se sienta como una pérdida de tiempo debido a su ritmo lento y una conclusión un tanto insatisfactoria, ciertos elementos esenciales son clave.

La revelación llega después de seguir a Nichols, un detective de la policía de Scarborough, Maine, a lo largo de su intensa investigación tras la trágica muerte de una agente inmobiliaria.

La maravillosa historia de Henry Sugar

Tras su incursión en la Guerra Fría con 'Asteroid City', Wes Anderson regresó con otra de sus obras inspiradas en la literatura de Roald Dahl: 'La maravillosa historia de Henry Sugar'.

Esta película marca el reencuentro del director estadounidense con el renombrado escritor británico de la literatura infantil, tras haber adaptado su novela 'Fantastic Mr. Fox' a la pantalla grande.

Este mediometraje marca el debut del director en la plataforma, donde en tan solo 39 minutos despliega su visión cinematográfica única, caracterizada por su enfoque en miniaturas, encuadres distintivos y su característica paleta de colores.

La película narra la historia del millonario Sugar, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien, tal como lo presenta la versión de Roald Dahl, encarnada por Ralph Fiennes, llevaba una vida de soltero sin haber trabajado nunca.

La película se centra en un individuo obsesionado por mantener su riqueza a través de apuestas y trampas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre una técnica sorprendente en un libro de un médico indio sobre un hombre capaz de ver sin el uso de sus ojos.

¿Quién mató a Jill Dando?

A finales de los años 90, el Reino Unido quedó conmocionado por la noticia del asesinato de una destacada personalidad de la televisión. Veinticuatro años después, '¿Quién mató a Jill Dando?' revive aquel impactante momento.

Además, la serie explora en detalle la historia en torno al homicidio, la víctima y el supuesto autor en los tres cautivadores capítulos que componen este relato de true crime original de Netflix.

El documental retoma los eventos posteriores a la trágica muerte de Jill Dando, la destacada periodista y presentadora de los noticieros de la BBC, así como del programa 'Crimewatch', especializado en casos criminales sin resolver.

Una cruel ironía del destino, dado que después de más de dos décadas, que abarcaron una extensa investigación policial y un juicio, aún no se logró identificar al verdadero responsable de su asesinato.

El documental revela los detalles de este trágico suceso que marcó el inicio de su relato, ocurrido en la mañana del 26 de abril de 1999. Ese día, la reconocida estrella televisiva llegó a su hogar en Fulham y recibió un disparo en la cabeza.

La canción de los bandidos

Si bien muchas producciones coreanas en Netflix se habían centrado en la comedia y el romance, 'La canción de los bandidos' marca un cambio significativo en esta tendencia.

Este nuevo espacio audiovisual ofrece una combinación poco convencional para los k-dramas: la fusión de la acción propia de un western con el drama histórico ambientado en la época del dominio colonial japonés (desde 1895).

La trama se desarrolla en Gando, un sector en la frontera con China, durante la década de los años 20. En este contexto, un grupo de coreanos se reúne para defender su hogar en medio de un período de anarquía.

Bajo el liderazgo de Lee Yoon, interpretado por Kim Nam-gil, este grupo decide convertirse en bandidos para resistir la ocupación japonesa, desafiando la ley y arriesgando sus vidas, así como las de sus seres queridos.

La narración, ágil y cautivadora, de esta historia de excelente factura, se inicia un poco antes, en 1915, cuando Lee todavía forma parte del ejército japonés después de haber sido esclavizado.

Miniespías: Armagedón

A principios de la década de 2000, cuando su carrera estaba asociada principalmente con películas de acción y terror, Robert Rodriguez sorprendió al incursionar en el género de películas infantiles. Ahora, regresa a este terreno con 'Miniespías: Armagedón'.

Este regreso marca el reencuentro de Robert Rodriguez con las películas para niños, así como con la saga que comenzó con el filme que marcó dicho cambio: 'Mini espías', que se estrenó en 2001 y que posteriormente inspiró tres secuelas.

Su retorno se materializa en un largometraje de Netflix que se enfoca en la peculiar familia liderada por Nora Torrez, interpretada por Gina Rodriguez, y su esposo Terrence Tango, encarnado por Zachary Levi.

Estos personajes, como era de esperar, son los agentes secretos más reconocidos del mundo, además de ser los padres de los ingeniosos Patty, interpretada por Everly Carganilla, y Tony, a cargo de Connor Esterson.

Los pequeños entusiastas de los videojuegos, sin saberlo, otorgan acceso al Código Armagedón, capaz de controlar todos los dispositivos del planeta, a Rey Kingston, interpretado por Billy Magnussen.

Sangre y oro

La Segunda Guerra Mundial vuelve a ser el telón de fondo de una película, pero 'Sangre y oro' ofrece una perspectiva única marcada por la sátira y la acción desenfrenada.

Este enfoque recuerda a películas como 'Bastardos sin gloria' y 'Sisu', la sensación cinematográfica finlandesa actual. Todo bajo la dirección de Peter Thorwarth, conocido por 'Cielo rojo sangre'.

Este neo-western comienza en la primavera de 1945 en Alemania, cuando el desertor Heinrich, interpretado por Robert Maaser, emprende una huida desesperada hasta ser capturado por Von Starnfeld, a cargo de Alexander Scheer.

El oficial de la SS toma la decisión de ahorcar a Heinrich y dejarlo colgado en un árbol. Sin embargo, Heinrich es salvado por Elsa, interpretada por Marie Hacke, quien lo lleva hasta su granja y le revela su profundo odio hacia los nazis debido a la muerte de su padre a manos de ellos.

Mientras tanto, Von Starnfeld y su grupo llegan a un poblado cercano a Essen, solicitando ser guiados hacia la antigua casa donde una familia judía había ocultado barras de oro.

FUBAR

Con una carrera cinematográfica que abarca más de 50 años, Arnold Schwarzenegger se convirtió en una icónica figura del cine, dejando de lado las series de televisión. Ahora, salda esta deuda con su papel protagónico en 'FUBAR'.

En el espacio creado por Nick Santora, Arnold Schwarzenegger, símbolo del género de la acción, encabeza por primera vez el elenco de este tipo de producciones, luego de realizar algunos cameos y un filme para la televisión.

Con el acrónimo 'FUBAR' (Fucked up Beyond all Repair/Recognition), que se traduce como 'jodido más allá de toda reparación/reconocimiento', como título, Arnold Schwarzenegger asume el papel de Luke Brunner.

Arnold Schwarzenegger interpreta a Luke Brunner, un agente de la CIA que durante años mantuvo en secreto su verdadera ocupación ante su familia, haciéndose pasar por el dueño de una tienda de implementos deportivos, y que ahora se encuentra al borde de su jubilación.

Sin embargo, se ve obligado a regresar a la acción para detener al terrorista Boro, interpretado por Gabriel Luna, dando inicio a una misión que lo llevará a descubrir un profundo secreto relacionado con su hija Emma, a cargo de Monica Barbaro.