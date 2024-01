La película que la está rompiendo en Netflix y no podés dejar de ver

La película se lanzó hace menos de dos semanas y ya es un gran éxito en Netflix. Como sugiere el título, "La sociedad de la nieve" se centra en la construcción de una sociedad entre todos sus miembros, creando una comunidad o una especie de familia. La trama se desarrolla en medio de un evento trágico, donde trabajar en equipo se vuelve crucial.

El 13 de octubre de 2023 se celebraron 51 años de esta historia, que fue llevada a la pantalla grande de la mano de Netflix. Se trata del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, alquilado por un equipo de rugby junto con sus familiares y amigos. El vuelo tenía como destino Chile para participar en un partido amistoso, pero nunca llegó a su destino.

Después de un accidente en la Cordillera de los Andes, los restos del fuselaje quedaron varados en un valle a 4000 metros de altitud, rodeado por altas montañas con cumbres de varios kilómetros. El lugar experimentaba nevadas que no se veían desde hace décadas, con temperaturas cercanas a los 40 grados bajo cero.

En la zona no había señales cercanas de civilización, carecían de medios de comunicación como radio, seguimientos satelitales, GPS o teléfonos, y no tenían idea de dónde conseguir alimentos después de que las escasas provisiones (algunos chocolates y vino) se agotaran. Literalmente, la vida no prosperaba en esa área conocida como el "Valle de las Lágrimas".

Netflix: cuántos sobrevivieron en La Sociedad de la Nieve

Después del accidente, solo sobrevivieron 16 pasajeros. Este grupo, en su mayoría jóvenes en buena forma física, provenientes de la clase media-alta uruguaya y pertenecientes a un colegio religioso, logró resistir durante 72 días en condiciones adversas.

Después de escuchar por un transistor que las autoridades uruguayas y chilenas daban por concluida la búsqueda y los consideraban muertos, uno de los supervivientes les comunicó al resto que esto era una buena noticia. Ante la perplejidad de los demás, argumentó que iban a salir de allí por sus propios medios. Y así sucedió.

Dónde grabaron La Sociedad de la Nieve

Inicialmente, el director Bayona deseaba que la película se filmara exactamente en el lugar donde ocurrieron los hechos, en Los Andes. No obstante, esto no fue posible y optó por rodar la mayor parte de la película en Sierra Nevada, Granada, España. Solo unas pocas escenas se filmaron en Montevideo, Uruguay.

Además, dado que no había nieve durante las grabaciones, tuvieron que crear un paisaje nevado de forma artificial. Construyeron una montaña de más de 90 metros cuadrados y un escenario de más de 2 mil metros de altura para las escenas de interiores y lluvias.

"La Sociedad de la Nieve" cuenta además con las actuaciones de Matías Recalt, Agustín Pardella, Paula Baldini, Carlos Páez Rodríguez, entre otros.