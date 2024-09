Cubría las inundaciones y cayó en vivo en una boca de tormenta

Ana Ortiz, cronista de TN, se cayó mientras cubría las inundaciones que padecen los vecinos del barrio Gaete, en Bernal, Buenos Aires. El hecho ocurrió en vivo y las imágenes de la cámara la muestran segundos después de caer en una boca de tormenta a la que le habían robado la tapa.

Tal como informaron desde ese medio, la periodista se encontraba entrevistando a un hombre que le contaba la situación que padecen en el barrio a raíz de las lluvias y las inundaciones que se generan en el sector. El camarógrafo grababa al personal de la Municipalidad que intentaba evacuar la calle, cuando se escuchó a Ortiz decir: "Dios mío". Inmediatamente la cámara se movió y terminó mostrando a la cronista toda mojada, al tiempo que la asistieron los hombres que se encontraban allí.

Ortiz no podía ver dónde caminaba por el agua que le llegaba hasta las rodillas, por lo que tropezó justo donde había una boca de tormenta sin tapa. Fue asistida por tres hombres porque no podía levantarse. En el momento no pudo responder si se había lastimado porque se perdió la conexión con el canal.

Ortiz mostró que los vecinos del barrioT luchaban contra la inundación. “Estamos en el barrio Gaete. Aquí los vecinos están indignados y tienen razón”, afirmó mientras mostraba una casa donde había entrado el agua.