Le dio la computadora a su novia y le llegó un inesperado mensaje de una compañera de trabajo

Un joven no fue a trabajar y se quedó con su novia, le prestó la computadora y le llegó un mensaje inesperado por parte de una compañera de trabajo.

Un joven que decidió no ir a trabajar le pidió a su novia que quede al cuidado de la computadora por si algún mensaje de relevancia llegaba a aparecer. Pero, lo que llegó fue el mensaje de una compañera de trabajo que al parecer lo extrañaba. No obstante, el mismo fue leído por la novia del muchacho, quien decidió compartir el hecho en redes sociales.

La usuaria de X (ex Twitter) que decidió compartir la anécdota, este lunes, es @hopelesspoon. Allí, contó que su novio no fue a trabajar en el día de hoy y se quedó junto a ella. Cuando él decidió ir a buscar el desayuno para ambos, le pidió a ella que se quede en la computadora pendiente a cualquier notificación importante. Según contó la joven, lo primero que llegó fue un mensaje enviado por una compañera de oficina, llamada María Agustina. El mismo decía: "Me dejaste sola hoy".

En este contexto, la novia del joven en cuestión decidió sacarle una foto al mensaje que envió María Agustina y realizar una publicación en redes sociales:

mi novio no fue a la oficina hoy y se quedó trabajando en casa, bajo a comprar desayuno y mientras me pidió que me quedara pendiente en su compu del trabajo



lo q le llegó apenas bajó: pic.twitter.com/ngCzaarIcT — m (@hopelesspoon) September 16, 2024

Algunos de los comentarios fueron respondidos por la internauta, quien aseguró que no está enojada con su novio y que lo estaba "jodiendo", dando a entender que el mal momento en realidad lo pasó María Agustina.

"Pobre María Agustina, fuera para ella", dijo la joven y agregó "yo lo estoy jodiendo". "Obvio si me molestara en serio, no lo publico", agregó.