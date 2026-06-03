La banda patagónica Dulce Ironía se prepara para uno de los momentos más importantes de su trayectoria: la presentación oficial de Ataraxia, su tercer álbum de estudio, que verá la luz en un show programado para el próximo 5 de junio en Buenos Aires.
En diálogo con el programa "Cuando la noche cae la radio se enciende" que se emite por AM550, Nadia Escobar, bajista y cantante de la formación, compartió detalles sobre el trabajo detrás del disco y el significado que tiene para el grupo este nuevo paso artístico.
Dulce Ironía está integrado por Rodrigo Troncoso en guitarra y voz, Nadia Escobar en bajo y voz, y Bruno Chandía en batería y voz. Según explicó la músico, el proceso de composición de la banda se caracteriza por una construcción colectiva, donde las ideas individuales se transforman a partir del aporte de los tres integrantes.
Uno de los temas que integra el nuevo trabajo es "Habla La Libertad", una canción que invita a reflexionar sobre el significado profundo de la libertad desde una mirada comunitaria. "Nos propusimos cuestionar cuán libres somos si no podemos decidir sobre nuestro tiempo o si hacer lo que amamos se convierte en un privilegio", señalaron desde la banda.
Escobar también destacó que el contexto social y económico actual atraviesa las composiciones del grupo. "Desde la música buscamos aportar a un despertar necesario que ponga en el centro la dignidad de cada vida y el derecho a soñar colectivamente", expresó.
Respecto a la grabación de Ataraxia, explicó que el trío decidió registrar las bases tocando en simultáneo, como si se tratara de una sesión en vivo. Luego sumaron voces, arreglos y nuevas capas sonoras para completar la identidad del álbum. Para la banda, este tercer disco representa una etapa clave. "Conviven veinte años de hermandad, de crecimiento y transformación. Empezamos siendo adolescentes que se organizaban por teléfono fijo para ensayar y hoy pensamos nuestra música también en los espacios digitales", finalizó Escobar.