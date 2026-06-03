La banda patagónica Dulce Ironía se prepara para uno de los momentos más importantes de su trayectoria: la presentación oficial de Ataraxia, su tercer álbum de estudio, que verá la luz en un show programado para el próximo 5 de junio en Buenos Aires.

En diálogo con el programa "Cuando la noche cae la radio se enciende" que se emite por AM550, Nadia Escobar, bajista y cantante de la formación, compartió detalles sobre el trabajo detrás del disco y el significado que tiene para el grupo este nuevo paso artístico.

Dulce Ironía está integrado por Rodrigo Troncoso en guitarra y voz, Nadia Escobar en bajo y voz, y Bruno Chandía en batería y voz. Según explicó la músico, el proceso de composición de la banda se caracteriza por una construcción colectiva, donde las ideas individuales se transforman a partir del aporte de los tres integrantes.

La banda celebra dos décadas de trayectoria con el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico.

Uno de los temas que integra el nuevo trabajo es "Habla La Libertad", una canción que invita a reflexionar sobre el significado profundo de la libertad desde una mirada comunitaria. "Nos propusimos cuestionar cuán libres somos si no podemos decidir sobre nuestro tiempo o si hacer lo que amamos se convierte en un privilegio", señalaron desde la banda.

Escobar también destacó que el contexto social y económico actual atraviesa las composiciones del grupo. "Desde la música buscamos aportar a un despertar necesario que ponga en el centro la dignidad de cada vida y el derecho a soñar colectivamente", expresó.

El nuevo trabajo discográfico propone una mirada El nuevo trabajo discográfico propone una mirada crítica y colectiva sobre la realidad actual.y colectiva sobre la realidad actual.

Respecto a la grabación de Ataraxia, explicó que el trío decidió registrar las bases tocando en simultáneo, como si se tratara de una sesión en vivo. Luego sumaron voces, arreglos y nuevas capas sonoras para completar la identidad del álbum. Para la banda, este tercer disco representa una etapa clave. "Conviven veinte años de hermandad, de crecimiento y transformación. Empezamos siendo adolescentes que se organizaban por teléfono fijo para ensayar y hoy pensamos nuestra música también en los espacios digitales", finalizó Escobar.

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