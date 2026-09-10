La pizza es uno de los grandes clásicos de la gastronomía porteña. Cualquier intento por determinar cuáles son los mejores lugares para comerla puede despertar discusiones. Un ranking elaborado por Best Pizza World seleccionó a las cinco mejores pizzerías de Buenos Aires. El listado combinó establecimientos históricos, propuestas contemporáneas y una conocida cadena de pizzas.

Togni's Pizza se quedó con el primer puesto, seguida por La Mezzetta, Pizzería Popular, Kentucky de avenida Corrientes y El Cuartito. El listado ubicó además a El Cedrón en la sexta posición, apenas por fuera de los cinco primeros lugares.

Eligieron a las 5 mejores pizzerías de Buenos Aires y el ranking generó polémica

Togni's Pizza: el primer puesto del ranking

El primer puesto fue para Togni's Pizza, una propuesta que nació de la mano del cocinero Máximo Togni. Abrió la pizzería en el barrio porteño de Belgrano en 2021. Su estilo se aleja de la tradicional pizza porteña y apuesta por harina orgánica, masa madre y una fermentación de 24 horas en frío. También utiliza tomate italiano y productos de estación.

La propuesta incluye pizzas de gran tamaño inspiradas en el New York Style. Esa característica marca diferencias frente a las históricas casas de pizza al molde de Buenos Aires.

La Mezzetta y Pizzería Popular: los siguientes puestos

En el segundo lugar aparece La Mezzetta, uno de los grandes clásicos de la ciudad. La pizzería abrió sus puertas en 1939 y conserva una particularidad: allí se come de parado. No cuenta con mesas ni sillas. Su fugazzetta es uno de los productos más reconocidos. La oferta de pizzas es acotada y se concentra en clásicos como muzzarella, fugazzetta, anchoa y napolitana.

El tercer puesto quedó para Pizzería Popular, una propuesta contemporánea que logró expandirse con diferentes locales. Metió en el podio del ranking a una marca de estilo moderno.

Kentucky y El Cuartito: la polémica del listado

El cuarto lugar fue para Kentucky de avenida Corrientes. Es una posición que rápidamente puede despertar controversia entre los fanáticos de las pizzerías tradicionales. Se trata de una marca con numerosos locales y una propuesta de gran escala. Consiguió ubicarse por encima de algunos establecimientos con décadas de trayectoria en la gastronomía porteña.

El quinto puesto fue para El Cuartito, una institución que nació en 1934. Con el paso de las décadas se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la pizza de Buenos Aires. El establecimiento funciona en Talcahuano 937 y mantiene entre sus grandes clásicos la muzzarella, la fugazzetta y la napolitana. El ranking ya genera debate entre los porteños, que tienen sus propios favoritos y no siempre coinciden con los elegidos por Best Pizza World.