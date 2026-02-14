La cadena gastronómica Pizzería Popular inauguró en Neuquén capital su sucursal número 101. El nuevo local funciona en Rivadavia 61 y abre todos los días a partir de las 20, sumando una nueva opción nocturna en el centro de la ciudad.

Con esta apertura, la empresa refuerza su presencia en la Patagonia y consolida su crecimiento en el Alto Valle, una de las zonas con mayor movimiento comercial y gastronómico de la región norte patagónica.

Propuesta gastronómica y ubicación estratégica

El menú mantiene los productos que caracterizan a la marca: pizzas como eje principal, además de milanesas, wraps, pastas y postres. La carta fue organizada para concentrarse en los platos más demandados, enfocándose en la calidad de los ingredientes y tiempos de cocina estandarizados.

El nuevo espacio se ubica en una zona céntrica de Neuquén capital, lo que apunta tanto al público local como a visitantes que circulan por el área comercial y administrativa. Desde la firma indicaron que la apertura forma parte de una estrategia de expansión sostenida a nivel nacional, con fuerte presencia en ciudades de la Patagonia.