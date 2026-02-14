¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 14 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Expansión gastronómica

Pizzería Popular encendió su horno 101 en Neuquén y amplía su presencia en la Patagonia

La cadena consolida su crecimiento en el Alto Valle con una propuesta basada en pizzas, milanesas y pastas.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 11:26
PUBLICIDAD
El local está ubicado en Rivadavia 61 y forma parte del plan de expansión de la firma en el sur argentino.

La cadena gastronómica Pizzería Popular inauguró en Neuquén capital su sucursal número 101. El nuevo local funciona en Rivadavia 61 y abre todos los días a partir de las 20, sumando una nueva opción nocturna en el centro de la ciudad.

Con esta apertura, la empresa refuerza su presencia en la Patagonia y consolida su crecimiento en el Alto Valle, una de las zonas con mayor movimiento comercial y gastronómico de la región norte patagónica.

Propuesta gastronómica y ubicación estratégica

El menú mantiene los productos que caracterizan a la marca: pizzas como eje principal, además de milanesas, wraps, pastas y postres. La carta fue organizada para concentrarse en los platos más demandados, enfocándose en la calidad de los ingredientes y tiempos de cocina estandarizados.

El nuevo espacio se ubica en una zona céntrica de Neuquén capital, lo que apunta tanto al público local como a visitantes que circulan por el área comercial y administrativa. Desde la firma indicaron que la apertura forma parte de una estrategia de expansión sostenida a nivel nacional, con fuerte presencia en ciudades de la Patagonia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD