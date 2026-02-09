El 9 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Pizza, una fecha dedicada a uno de los platos más populares y emblemáticos de la gastronomía italiana que ha conquistado paladares en todo el planeta.

Esta receta, simple en su base pero rica en variedad, ha encontrado en Argentina un terreno fértil para su desarrollo, con un total de 6100 pizzerías distribuidas a lo largo del país, consolidando la pizza como un símbolo culinario local.

En 2017, la UNESCO reconoció oficialmente a la pizza como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tras reunir el apoyo de más de dos millones de firmas y la aprobación del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Este reconocimiento subrayó la importancia social y cultural de la pizza, no solo como alimento sino como una manifestación artística y de transmisión de saberes.

En la misma línea, ese año se incorporó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial el “Arte del ‘Pizzaiuolo’ napolitano”, que detalla el proceso tradicional de elaboración en cuatro fases, desde la preparación de la masa hasta la cocción en horno con el característico movimiento giratorio.

La historia italiana siempre presente en Argentina

La inmigración italiana durante el siglo XIX fue clave para que Argentina adoptara y adaptara la pizza, dando lugar a cientos de establecimientos que ofrecen distintas versiones, como la pizza al molde y a la piedra, con ingredientes que reflejan la diversidad local.

En el ranking internacional 50 Top Pizza de 2025, que evalúa las mejores pizzerías del mundo, varias argentinas alcanzaron posiciones destacadas, mostrando el nivel y la innovación de la pizza en el país.

La pizzería Ti Amo, en Adrogué, Buenos Aires, se ubicó en el puesto número 21 a nivel global y segundo en América Latina. Fundada por las hermanas Carola y Vittoria Santoro, rinde homenaje a Nápoles con referencias a Maradona y su equipo de fútbol. Sus especialidades son la pizza Margarita y la Sorrento, esta última con un toque de limón que aporta frescura.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Atte. Pizzeria Napoletana se posicionó en el puesto 13 latinoamericano, destacándose por su estilo napolitano con una corteza ligeramente gruesa y originales ingredientes como crema de champiñones, coles de Bruselas y lomo de cerdo ahumado.

Desde Rosario, Chichillo’s se encuentra en el puesto 17, con una masa suave y preparaciones reconocidas como la Marinara Contemporánea y la Toscana, que combina fior di latte, prosciutto crudo, stracciatella, tomates secos, polvo de aceitunas y albahaca.

Otro referente porteño es Siamo nel Forno, en Costa Rica 5886, que ocupa el puesto 19. Su pizza se cocina en horno de leña con ingredientes selectos y una masa más gruesa que la tradicional italiana. Entre sus favoritas están la Tre Formaggi con nueces y la clásica Margarita.

Día de la Pizza: historia y top pizzerías argentinas en 2025

Finalmente, Nuvola, situada en Reconquista 479, CABA, figura en el puesto 25. Se distingue por su enfoque de cocina fusión y vanguardista, con propuestas como masa de carbón activado y el uso de la técnica de la biga.

Estas pizzerías reflejan la riqueza y diversidad de la pizza en Argentina, un país que ha sabido integrar esta tradición italiana con su propia identidad gastronómica, celebrando cada 9 de febrero el legado de un plato que sigue conquistando el mundo.