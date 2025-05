Quién es la ex Gran Hermano que se peleó a piñas con una influencer en una pizzería: el motivo

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo y las redes sociales. Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano 2007, protagonizó una violenta pelea con la influencer política Mayra Belén Arena en una pizzería del barrio de Chacarita. El episodio ocurrió el pasado domingo 25 de mayo, en plena tarde, en un bar ubicado en la intersección de Dorrego y Avenida Corrientes.

Según trascendió, la discusión comenzó cuando Mayra Belén Arena, de 33 años, ingresó al local junto a su hermana Marisol. Ambas estaban grabando un video con contenido político cuando fueron interrumpidas por Sánchez, que se encontraba en el lugar con su pareja, el director de cine José María Cicala. La reacción de Griselda Sánchez fue inmediata: increpó a las hermanas y arrojó sus teléfonos al suelo.

La tensión derivó rápidamente en una pelea física. Testigos llamaron al 911 y, minutos después, arribaron al lugar efectivos policiales y personal del SAME. Las tres mujeres resultaron con heridas: las hermanas Arena sufrieron traumatismos en los brazos, mientras que Griselda Sánchez terminó con un golpe en el rostro y una lesión en la mano. La ex participante del reality fue detenida en el acto.

El conflicto tomó mayor repercusión cuando ambas partes difundieron sus versiones en redes sociales y medios. “Pasó lo que algún día iba a pasar”, escribió Mayra Belén Arena en su cuenta de X, relatando que la situación se descontroló mientras tomaban un café y eran increpadas por una mujer que las insultaba mientras era filmada por su pareja.

Griselda Sánchez, por su parte, compartió su relato en televisión. Aseguró que la discusión comenzó cuando escuchó a las hermanas hablar de política de forma provocadora y que una de ellas se habría abalanzado sobre su pareja. “Cuando me tocan a los míos, no me puedo controlar”, dijo, y reconoció haber tirado una silla al piso durante el altercado.

Además, denunció haber sido maltratada durante su detención: afirmó que pasó la noche encerrada sin acceso a medicación y fue obligada a firmar documentos con los que no estaba de acuerdo. También reclamó que no se le permitió contactar a su familia y que se le negó la cobertura médica correspondiente.

Actualmente, la Justicia le impuso a Sánchez una restricción de contacto con las hermanas Arena por 90 días y la prohibición de acercarse al bar. El caso sigue en investigación y, hasta el momento, no se difundieron imágenes del hecho.

El abogado Mario Baudry fue quien intervino para asistir a Griselda Sánchez legalmente, y según ella misma indicó, gracias a su gestión logró recuperar la libertad. “No me dejaron declarar y me hicieron firmar cosas con las que no estaba de acuerdo”, volvió a remarcar la ex GH en un extenso descargo publicado en su cuenta de Instagram.

Por el momento, ninguna de las partes involucradas brindó más detalles sobre una posible denuncia formal. Mientras tanto, en redes sociales, el escándalo sigue generando reacciones divididas y mucha expectativa por la aparición de un video que confirme cómo se desencadenaron los hechos.