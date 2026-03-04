La Vendimia Neuquina 2026 no será una edición más. Será la primera con el Estado provincial metido de lleno en la organización, la estrategia y la promoción, en lo que ya anticipan como un punto de inflexión para el vino neuquino y el turismo regional.

El gobernador, Rolando Figueroa, decidió dar un paso que el sector vitivinícola venía reclamando hace años: convertir la Vendimia en política pública. No solo como celebración de la cosecha, sino como herramienta concreta para diversificar la economía y posicionar a Neuquén más allá del gas y el petróleo.

“El Estado faltaba”, reconoció el mandatario al presentar oficialmente la edición 2026, marcando que durante mucho tiempo las bodegas sostuvieron el evento con esfuerzo propio. Ahora, el gobierno aportará promoción institucional, infraestructura comunicacional y respaldo estratégico para escalar la propuesta.

La apuesta es clara: hacer del vino un emblema provincial y consolidar la marca Patagonia como sello de calidad y territorio. En ese esquema, el rol de NeuquénTur será clave para desplegar una fuerte campaña de difusión durante marzo, con actividades distribuidas en Alto Neuquén, Comarca, Vaca Muerta y Confluencia.

Pero el plan va más allá del marketing. Figueroa vinculó directamente la infraestructura vial con el crecimiento del enoturismo. La lógica es simple: sin rutas y conectividad, no hay visitantes ni desarrollo posible. El gobierno impulsa obras que, aseguran, mejorarán la logística productiva y facilitarán el acceso a las bodegas.

La estrategia incluye además un “ecosistema gastronómico” que combine el vino neuquino con productos regionales como la trucha patagónica y el chivito del norte provincial, buscando una experiencia integral que potencie el consumo interno y proyecte identidad.

En paralelo, el Banco Provincia del Neuquén tendrá un rol activo en el financiamiento de pequeños productores, emprendedores turísticos y proyectos vinculados a la cadena vitivinícola.

El calendario 2026 promete una agenda intensa que culminará con los festejos centrales en el Sarita Polo Club, en el marco de la Copa Vendimia. Degustaciones, festivales, cosechas abiertas y eventos especiales en bodegas formarán parte de una edición que apunta a romper su propio techo.