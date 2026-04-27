La ciudad de Neuquén volverá a encender la nostalgia con la llegada de “Noche 80 #ModoRetro”, un evento que promete reunir lo mejor de la música de los años 80, 90 y 2000 en una experiencia pensada para revivir grandes momentos en la pista de baile. La propuesta invita a un recorrido por distintas épocas a través de canciones que marcaron generaciones, combinando clásicos inolvidables con una puesta en escena que incluye visuales y tecnología para recrear el espíritu de aquellos años.

El evento contará con la participación de los DJs Orlando Mayer y Marcelo Ayamilla, referentes de la histórica discoteca Aquelarre, quienes estarán a cargo de musicalizar la noche con un repertorio cargado de hits que hicieron historia en la región. Además, la conducción estará a cargo de Jorge Da Rodda, quien aportará su energía para acompañar el desarrollo del espectáculo y mantener el clima festivo durante toda la jornada.

Como parte de la propuesta, también se presentará en vivo la banda neuquina “Ser Retro”, que interpretará covers de rock nacional de los años 80 y 90, sumando un condimento especial para el público amante de ese género.

Organizado por Punta Zero y con la dirección de Claudio Serrano, el evento se posiciona como una de las fiestas retro más convocantes de la Patagonia, pensada no solo como un encuentro musical, sino como una experiencia para reencontrarse con recuerdos, canciones y emociones que siguen vigentes.

“Noche 80 #ModoRetro” se presenta así como una cita imperdible para quienes buscan revivir el pasado en clave de fiesta y compartir una noche distinta en la ciudad.