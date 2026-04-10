La modelo y creadora de contenido Josefina Flores fue oficialmente seleccionada como Miss Universo Neuquén 2026 y participó recientemente en el programa televisivo Tardes de Primera que se emite por CN 24/7, donde habló sobre este nuevo desafío y su preparación de cara al certamen nacional.

Durante la entrevista, Flores expresó su emoción por haber sido elegida y destacó que se trata de “un sueño que la encontró”, en referencia a cómo se dio su llegada al certamen. La joven relató que decidió incursionar en el mundo de los concursos de belleza tras investigar y presentarse a distintas convocatorias, hasta que finalmente quedó seleccionada a través de un casting abierto.

“Sentí que me lo gané, y eso tiene un valor enorme”, señaló, al tiempo que destacó el acompañamiento de su equipo y su entorno familiar, claves en este proceso.

En su paso por el programa, la representante neuquina explicó que la preparación para el certamen no se limita a la pasarela, sino que incluye formación en oratoria, producción de contenidos, entrenamiento físico y el desarrollo de un proyecto social. En este sentido, adelantó que su iniciativa estará enfocada en la salud integral, con especial atención en la salud mental y la alimentación. “Quiero poder ayudar desde mi lugar, compartir herramientas y generar conciencia”, afirmó.

Flores también remarcó la importancia de aprovechar la visibilidad que brinda el certamen para transmitir mensajes positivos y reflexivos, una línea que ya viene desarrollando en sus redes sociales, donde combina contenido de humor con mensajes vinculados al crecimiento personal.

Rumbo a la instancia nacional

La joven representará a Neuquén en la competencia nacional de Miss Universo Argentina, cuya gala preliminar se realizará el 23 de mayo y la final el 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. De cara a esta instancia, aseguró que su objetivo principal es superarse a sí misma: “Mi desafío es dar lo mejor, crecer en el proceso y disfrutarlo. Si la vida me puso en este lugar, es porque puedo ocuparlo”. Además, valoró el nivel de las demás participantes y se mostró entusiasmada por compartir la experiencia con representantes de todo el país.

Con una creciente presencia en redes sociales, Josefina Flores ha logrado construir una comunidad a partir de contenidos de humor y reflexiones sobre la vida cotidiana. Según contó, su paso por espacios de streaming y medios le permitió ganar herramientas para desenvolverse frente a cámara, algo que hoy considera clave en esta nueva etapa. “Ser genuina es lo más importante. Creo que eso es lo que conecta con la gente”, finalizó.

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