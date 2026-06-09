La pasión por los discos de vinilo tendrá una nueva cita este domingo 14 de junio en la Sala Alicia Fernández Rego de Neuquén, donde se realizará un encuentro dedicado a coleccionistas, aficionados y amantes de la música en formato físico. La propuesta reunirá a expositores de distintas ciudades de la región y ofrecerá espacios para la compra, venta e intercambio de vinilos, además de CDs, libros, revistas y otros artículos vinculados a la cultura musical.

En diálogo con el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550, Fernando Barraza, comunicador cultural y miembro del Club del Vinilo de Neuquén, brindó detalles sobre la actividad e invitó a la comunidad a participar de una jornada que buscará reunir a melómanos, coleccionistas y curiosos en torno a uno de los formatos más emblemáticos de la historia de la música.

Los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar vinilos, además de CDs, libros y revistas vinculadas a la música.

Barraza destacó que el interés por los discos de vinilo continúa creciendo y explicó que el fenómeno trasciende la nostalgia. Según señaló, cada vez más jóvenes se acercan a este formato atraídos por una experiencia de escucha diferente, que permite una conexión más profunda con la música, el arte de tapa y el ritual que implica colocar un disco en una bandeja.

La feria contará con espacios para la compra, venta e intercambio de vinilos, además de CDs, libros, revistas y diversos artículos relacionados con la cultura musical. También participarán feriantes y coleccionistas de distintas localidades de la región y del país, en una propuesta que busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes valoran la música en formato físico.

Fernando Barraza, integrante del Club del Vinilo de Neuquén, destacó el crecimiento del interés por los discos en formato analógico.

Desde la organización remarcaron que el vinilo ofrece una experiencia distinta a la del consumo digital, invitando a una escucha más atenta y menos acelerada. En ese sentido, consideraron que el renovado interés por los discos refleja la búsqueda de una relación más cercana y tangible con la música.