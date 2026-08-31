Ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Saldungaray se prepara para vivir un fin de semana especial. El pueblo, reconocido por su riqueza histórica y arquitectónica, celebrará su 126° aniversario con una agenda que incluirá actos protocolares, desfiles, espectáculos musicales, patio gastronómico y paseo de artesanos.

Con apenas unos 1.500 habitantes, esta localidad de la comarca de Sierra de la Ventana logró posicionarse como uno de los destinos turísticos emergentes de la provincia. Incluso fue uno de los pueblos argentinos seleccionados para competir en el certamen internacional Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo para destacar a las comunidades rurales más atractivas del mundo.

Los festejos por los 126 años

Las celebraciones comenzarán el sábado 29 de agosto a las 9:30 con el tradicional acto protocolar por un nuevo aniversario de la localidad. La jornada central será el domingo 30 desde las 10:30, cuando vecinos y turistas podrán disfrutar de:

Un desfile institucional y criollo

Un patio gastronómico organizado por instituciones locales

organizado por instituciones locales Un paseo de artesanos

Diferentes propuestas culturales

El cierre estará acompañado por espectáculos musicales con las presentaciones de Sofía Ibarra, Los Amigos del Folclore, Los Carrizos, Joaquín Larrea y Os Birretes, en una fiesta abierta al público que combinará tradición, cultura y gastronomía.

Saldungaray celebra 126 años: el pueblo de origen vasco-francés que compite entre los más lindos del mundo

La historia del pueblo

Fundado en 1900 por el inmigrante vasco-francés Pedro Saldungaray, el pueblo conserva un importante patrimonio cultural y natural que cada año atrae a visitantes en busca de historia, tranquilidad y paisajes serranos. La localidad debe su nombre a su fundador, y su origen está vinculado a la colonización de estas tierras a fines del siglo XIX.

Qué ver y hacer en Saldungaray

El portal del cementerio, diseñado por el arquitecto Francisco Salamone, es una de las obras más reconocidas del pueblo. Está ubicado sobre la vera del río Sauce Grande y se ha convertido en una postal inconfundible de la localidad.

La Iglesia Nuestra Señora del Tránsito alberga una imagen de la Virgen María en posición de reposo, una pieza única que fue traída desde Francia por el fundador de la localidad. Esta característica la distingue de otras iglesias de la región.

El Fortín Pavón, situado a aproximadamente un kilómetro del casco urbano, recuerda el antiguo puesto militar que tuvo un rol estratégico durante la época de Juan Manuel de Rosas, mucho antes de la fundación oficial del pueblo.

La antigua estación ferroviaria, inaugurada con la llegada del tren en 1903, también forma parte del recorrido turístico. Si bien el servicio ferroviario dejó de funcionar en 2016 tras el cierre de Ferrobaires, el edificio continúa siendo uno de los símbolos de la localidad y un punto de interés para quienes visitan la comarca.

Saldungaray se encuentra a solo 10 kilómetros de Sierra de la Ventana y a unos 576 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso se realiza por la Ruta Provincial 76, que conecta la localidad con el resto de la comarca.

El festejo por sus 126 años aparece como una excelente excusa para descubrir uno de los pueblos más pintorescos de la provincia y disfrutar de una escapada con identidad bonaerense.