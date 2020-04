Que pasa con los combustibles en Argentina

En un mes el valor internacional del barril de petróleo bajo el 52% y los combustibles en otros países descendieron entre el 12% y el 30%. Argentina no muestra señales de seguir esta tendencia y trasladará el deficit al eslabón mas debil de la cadena: el consumidor.

La situación fue alertada por el Ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, que criticó duramente a las petroleras por no bajar el precio de los combustibles.

“La foto es clara. Hoy el precio de los combustibles es el mismo a pesar, que la materia prima (barril de crudo) cayó a la mitad. Esto deja grandes ganancias a un solo eslabón del sector: las empresas refinadoras” publicó en su cuenta de Twitter.

Dentro del hilo conductor, Vaquié explicó que “Si a principio de marzo el barril de crudo costaba U$D 52 y el litro de las naftas entre $55 y $62. Hoy el barril se paga a U$D 25 y las naftas salen igual. Significa que las refinadoras compran mucho mas barato, pero cobran lo mismo en el surtidor”

Para saber si bajaron los precios de los combustibles en otros países, se analizaron los datos del portal Global Petrol Price, un sitio especializado que realiza semanalmente el seguimiento de los precios minoristas de los combustibles en más de 150 países. Se seleccionaron 5 países comparando los precios de un litro de nafta de 95 octanaje a valor dólar estadounidense entre el 2 de marzo y el 30 de marzo.

Brasil y Argentina son los países que no muestran una desaceleración del valor de los combustibles en el surtidor. Pero la depreciación que se observa responde a la devaluación de la moneda local y no sobre el impacto del precio internacional. Mientras Estados Unidos, China y España muestran una caída del orden del 12 al 13% y Canadá ajustó el precio en un 30%.

Con el impacto del 52% en valor del barril internacional y la marcada tendencia de los combustibles en el resto de los paises, el economista Julián Rojo se pronuncio en contra de la implementación del barril criollo o precio sostén, que los gobernadores de la OFEHPI reclaman al gobierno central. Con esta política “los consumidores pagan un sobreprecio en la refinación de combustibles que está dado por el diferencial entre el precio internacional y el precio local” sostuvo en el informe elaborado por el Instituto Argentina de Energía.

Esta situación constituye “una transferencia de recursos desde el universo de los consumidores argentinos hacia la comunidad petrolera del upstream”. Como dato histórico, Rojo recordó que el “barril criollo” se implementó y se mantuvo durante cuatro años (2014 a 2018) “con nulo impacto en las inversiones, el empleo o el aumento de la producción”.

Al mensaje del ministro Vaquié tambien se sumó el ex Secretario deEnergía, Jorge Lapeña, quien manifestó que la posición del ministro de Mendoza “merece ser analizada ya no por los Gobernadores de la OFEPHI, sino por los Gobernadores de las grandes provincias no petroleras de Argentina (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) cuyos habitantes e industria son los que pagarían los aumentos de los precios que piden las Provincias Petroleras a contramano de lo que hace el mundo en esta circunstancia”