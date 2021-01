Se viene otro aumento de combustibles en el país

El primer día hábil de 2021, luego de la presión que ejercieron durante un año los productores de biodiesel, la Secretaría de Energía autorizó un aumento inicial de 59% en el precio de la tonelada. El acuerdo se vio reflejado en la resolución 1/2021 de la cartera que conduce Darío Martínez, y prevé una serie de aumentos escalonados hasta el mes de mayo de 2020.

Si bien, los combustibles se ajustarán en forma mensual de acuerdo con la resolución, en forma paralela e independiente, existen en agenda otros aumentos en función de la variación del dólar y el índice por inflación.

La AFIP estableció, a través de la Resolución General Nro. 4252, los montos autorizados que pasarán a regir a partir del próximo 15 de enero de 2021.

Para las naftas, el monto fijo establecido para el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos es de $ 18,682 por litro; mientras que para el impuesto al Dióxido de Carbono el valor del gravamen es de $ 1,144 por litro.

Este aumento corresponde a la actualización del tercer trimestre de 2020 del índice por inflación; y según los analistas, el impacto en el surtidor será del orden del 2% sobre los combustibles, siempre y cuando el Gobierno Nacional no saque a última hora un decreto que postergue dicho aumento.

Trayectoria de los combustibles

En enero de 2020 un litro de nafta premium en Argentina rondaba los U$S 0,92 con un precio del petróleo en los U$D 64 el barril y dólar oficial que tocaba los $ 63. En enero de 2021 un litro de nafta premium está en los U$S 0,863 con un barril por arriba de los U$S 52 y una divisa que superó los $ 90.

El siguiente gráfico establece una comparativa de la nafta premium a valor dólar con los países limítrofes. Brasil es el país con mayor volatilidad en el precio de las naftas debido a las oscilaciones que tuvo el barril de petróleo durante el 2020. Por otro lado, Chile muestra un comportamiento más estable en los precios del surtidor.

En cambio, los precios de los combustibles en Argentina están más relacionados con la variable de la moneda norteamericana que con el precio internacional del petróleo.

Según las proyecciones del BCRA, el valor del dólar oficial para fines del 2021 rondará los $ 140; es decir, un incremento estimado del 35% para este año. De confirmarse este pronóstico, los combustibles líquidos sufrirán ajustes trimestrales impactando directamente en los costos de logística y consecuentemente en los insumos de la canasta familiar.

Un panorama poco alentador en un año que amenaza con mayores restricciones de circulación y el intento de una nueva paralización de la economía del país.