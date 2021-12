"En 2022 YPF invertirá u$s 1.700 millones en Vaca Muerta"

YPF dará un salto de 500 millones de dólares en su inversión en Vaca Muerta en el 2022. De este modo, totalizará unos u$s 1.700 millones en el próximo año, de la mano del despegue de una mayor producción de gas y petróleo en los yacimientos que desarrolla en Neuquén en el segmento no convencional. Así lo anticipó Pablo González, presidente de la compañía, en una entrevista con AM550. El directivo consideró que la construcción del nuevo gasoducto troncal marcará un antes y un después en la historia gasífera del país, sostuvo que la empresa ya invirtió 10 millones de dólares para acondicionar la puerta de salida para el crudo hacia Chile, y al mismo tiempo criticó a la gestión del gobierno nacional anterior por no concretar una obra que evite los cuellos de botella del gas, en medio de la crisis mundial por la disponibilidad de este recurso que impone valores récords y eventuales importaciones más caras en dólares para el país.

- ¿Cuánto va a invertir YPF en 2022 en Neuquén y Vaca Muerta?

Hace casi 48 horas aprobamos un presupuesto, que va a marcar el inicio de una etapa de crecimiento para el shale que va a determinar que tal vez en dos años el no convencional tenga una producción superior al convencional y en segundo lugar que YPF tenga saldos exportables. En no convencional pasamos de 39 mil a 61 mil barriles en un año (promedio diario). Y estamos ayudando a este momento del incremento de la oferta energética para Argentina en un contexto de crisis internacional. Estamos con el gas en la liquidación de la producción a u$s 3,55 por millón de BTU (MBTU) y en Europa está a 30 el gas natural licuado (GNL). En función de los yacimientos que tenemos en Vaca Muerta y el gasoducto (troncal Néstor Kirchner) nos da mucho optimismo para el año que viene.

- ¿El precio interno del Plan Gas.Ar cierra en materia de costos?

Ahora tenemos la posibilidad de exportar en verano. Lo que pasa en Argentina es que rápidamente hay una demanda de invierno, y hay que importar 1/3 del gas. YPF ha crecido de 9,6 a 17 millones de metros cúbicos diarios en promedio (MM3/d); y es porque el Plan Gas.Ar permite invertir y abastecer el mercado interno de forma razonable. Y es un trabajo de todos: del ministerio de Producción, de la Secretaría de Energía y de las productoras. Dio muy buen resultado. Sin eso, no hubiéramos levantado equipos en el verano y Argentina estaría en serios problemas.

-¿Cuáles son los ejes principales del presupuesto del 2022?

En el total del presupuesto hay una suba del 43%. Pasamos de 2700 millones de dólares este año a unos 3700 el próximo. Eso significa que estaríamos con el presupuesto más alto desde 2016. Ese incremento en el caso de Neuquén implica unos 500 millones, por arriba del 37%, el mayor esfuerzo es en upstream (producción y exploración) con unos u$s 1700 millones. El resto de las cuencas no va a tener esos motos, todo el mundo sabe: el recurso está en Vaca Muerta en mayor cantidad. Se va a tratar de sostener el convencional con aumentos también: en el caso de Chubut, en el orden de los u$S 100 millones y en Santa Cruz lo mismo. La suba en Neuquén será de unos u$S 500 millones, para totalizar unos u$s 1900 millones (refinación y producción).

¿YPF tendrá una mejor situación financiera el año próximo en función de los indicadores de producción, la obtención de fondos, y la reestructuración de su deuda?

La veo mejor. Pero es una mejor situación no por la negociación con los bonistas. Lo que hizo esa negociación fue aliviar la carga de intereses de este año y el que viene. Pero no hubiera determinado el resultado que estamos viendo hoy. Lo que pasó este año fue que hubo varias medidas y herramientas que han determinado poder destinar a la producción un flujo financiero que era destinado a otro objetivo: por ejemplo haber tenido un préstamo del fondo de garantía y sustentabilidad (ANSES) de 400 millones de dólares a una tasa de 5,75% que, de haber ido al mercado, hubiéramos cambiado bonos al 15%. Se redujo la deuda de YPF en 1000 millones de dólares. Tuvimos un flujo de fondo importantes en el prime semestre y optamos por bajar deuda.

-¿Se viene la licitación del gasoducto troncal Néstor Kirchner?

Hay dos cuellos de botella. Uno para el petróleo y el del gas. El del gas es la clave, lo venimos hablando desde principios de año. Antes de llegar a YPF, cuando preparaba mi ingreso, ya estábamos trabajando y costó mucho. Es una licitación muy compleja nacional e internacional, de 2500, 3000 millones de dólares. No haber aprobado el Presupuesto nacional complica, pero no está muy claro cómo se va a resolver. El presidente va a prorrogar el prepuesto del 2021, había una partida del gasoducto y se esta estudiando cómo se puede ampliar esa partida. En el caso del gas ha habido una falta de previsibilidad. Ya en el 2017, 2018 se tenía que haber previsto esto. Pero ahí hay que apuntar una crítica muy fuerte a la anterior gestión (del gobierno nacional).

No puede ser que Argentina tenga esa reserva de gas no convencional y tenemos los Neuba 1 y 2 saturados porque nadie pensó en hacer un gasoducto. La verdad, me doy cuenta yo, que soy de una provincia que me estoy cayendo del mapa, y que “el mejor equipo de los 50 años en Argentina” no se haya dado cuenta de que se necesita un gasoducto, me parece una señal clara de lo que pasó. Y ese gasoducto me parece que viene a marcar un punto de inflexión en la historia energética argentina. A partir de ese gasoducto Argentina va a poder exportar, y tener divisas, primero abastecer el mercado interno y evitar el declino de Bolivia, y llegar al Noroeste, todo el norte de la Argentina y tener la posibilidad de exportar.

- La gobernador de Río Negro, Arabela Carreras dijo que la salida del gas de Vaca Muerta del futuro, ante una eventual oportunidad de licuar gas a gran escala, debería ser por el Puerto de San Antonio Oeste. ¿Está de acuerdo?

El actual proyecto del gas va de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires) y en una segunda etapa a San Gerónimo. Y habría que hacer una tercera etapa a Brasil. Es el proyecto macro que se piensa en varias etapas. Una planta de GNL requiere una inversión muy grande. Hay varios proyectos que son muy interesantes. Lo mismo que el hidrógeno. El gas es la energía de la transición, claramente. Hay muchos proyectos, concretamente no habría para anunciar ninguno.

- ¿Y el cuello de botella en el crudo? ¿Puede haber restricciones en el transporte?

Se van a hacer las inversiones en Oldelval. La empresa tiene una composición jurídica muy compleja. El gerente general renunció hace cuatro o cinco meses. Con lo cual está este problema. Creemos que se va ir resolviendo, con el plan de inversión que ya anunció la empresa, hasta marzo, y luego con un proyecto más ambicioso hacia el mediano plazo.

- ¿Y la salida hacia el lado de Chile con crudo, a través del Oleoducto Trasandino (Otasa), va a ser viable?

El oleoducto está ahora en una revisión técnica. Y se prevé una inversión en el caso nuestro de 10 millones de dólares. Había sido parte de una agenda prioritaria entre los presidentes de ambos países en marzo, abril. Y creo que es perfectamente factible, va a haber posibilidad de exportar con este ritmo de crecimiento. De YPF y otras compañías; han hecho todas un gran trabajo de producción. Y creo que se va a poder hacer.