YPF destinará el 71% de su presupuesto al petróleo

La nueva conducción de YPF encabezó una reunión multitudinaria con todas las regionales del país donde explicó el plan de inversiones 2021.

YPF destinará U$S 2.100 millones para Upstream (exploración y producción) de los cuales U$S 1.300 millones serán destinados a los yacimientos No Convencionales y U$S 800 millones a la actividad Convencional comunicó la conducción ypefiana al auditorio repleto de políticos y gobernadores.

De los U$S 1.300 millones para el No Convencional se destinarán U$S 600 millones para proyectos de Shale Gas y Tight Gas, mientras que los U$D 600 millones restantes se afectarán a proyectos de petróleo no convencional.

Otro dato para tener en cuenta es que de los U$S 800 millones para la actividad Convencional, la empresa de bandera destinará U$S 180 millones para las actividades de recuperación secundaria en las provincias de Santa Cruz y Mendoza.

Estas cifras podrían considerarse menores frente a las inversiones del No Convencional, pero para tomar una real dimensión, la inversión propuesta representa algo más de 10 plantas de polímeros.

Los anuncios sobre inversiones tienen el objetivo de generar impacto en los estados provinciales y posicionar a YPF como motor de la reactivación de la industria hidrocarburífera.

Lo cierto es que de los U$S 2.100 millones que destinará YPF este año, el 71% será destinado a la ventana de petróleo y no a la ventana del gas.

Cuando se analizan los datos se obtiene que de los U$S 2.100 millones se destinan U$S 600 millones para los proyectos de gas y U$S 1.500 para el petróleo. Una lectura contradictoria cuando el propio Gobierno Nacional busca incentivar las inversiones en gas.

La comunicación unilateral de la nueva conducción

El acto que se realizó hoy con los gobernadores, funcionarios de gobierno y personal propio de la empresa de bandera no solo persiguió informar el plan de inversión sino también instalar una comunicación unidireccional con los diferentes públicos objetivos.

Según comentaron los participantes, Pablo González, el nuevo presidente de la compañía nacional, habló al auditorio “como un legislador” en vez de tomar un rol más técnico ante un auditorio tan heterogéneo.

Lo llamativo es que la nueva conducción eligiera difundir el plan de inversión en forma conjunta con políticos y personal propio. Al parecer, el modelo de comunicación que eligió Pablo González se asemeja al modelo de comunicación unidireccional que utilizó Cristina Fernández de Kirchner en su última gestión.

En realidad, la táctica comunicacional persigue instalar a la nueva conducción con un mensaje de equilibrio presupuestario frente a las necesidades de los estados provinciales por sobre los resultados económicos de la propia compañía.

Mientas que para cualquier empresa que cotiza en bolsa su principal público es el accionista o tenedor de deuda; al parecer, para la nueva conducción de YPF son los gobernadores y la propia estructura interna que deberá llevar adelante los planes de inversión propuestos en el presente año electoral.