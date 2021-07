Del récord de pozos a “un grave error”

Técnicos del sector que siguen de cerca los datos que se publican en la página de la Secretaría de Energía de Nación no salían de su asombro al detectar en La Pampa una cantidad de pozos perforados que superaba ampliamente la capacidad promedio de pozos perforados en todo el país en los últimos 12 años.

La página de la Secretaría de Energía de Nación es el instrumento público y oficial para conocer las variables de la actividad. En ella se vuelcan los datos de producción, pozos, fracturas, metros perforados y demás indicadores que reflejan el ritmo de la industria.

Uno de los datos que se toman en cuenta para poder proyectar la actividad de mediano plazo en un bloque o yacimiento es la cantidad de pozos de producción perforados en un determinado período de tiempo. Este indicador genera actividades relacionadas como ser tendidos de ductos, baterías y/o distintas obras en superficie que impactan en nuevas inversiones, licitaciones, mano de obra y producción.

Ante la cantidad de fracturas que se vienen realizando en Vaca Muerta, la cantidad de pozos perforados puede ser un indicador que actualmente no se tome en cuenta; pero hay que conocer que para que exista una fractura debe existir previamente un pozo perforado.

Según los registros de la Secretaría que conduce Darío Martinez, desde el 2009 a la fecha se llevan perforados 10.001 pozos productores en todo el país, lo que arroja un promedio anual de 833 pozos perforados con un ritmo mensual promedio de 70 pozos.

El año pasado, a partir de la implementación del ASPO y la caída de la demanda de petróleo, el promedio mensual a nivel país fue de 33 pozos mensuales, siendo los primeros tres meses del año los que registraron mayor actividad (promedio 60 pozos mensuales).

Lo llamativo fue que luego de un mes de publicado y actualizado el sitio oficial de la Secretaría de Energía, el área CNQ7/A perteneciente a la Provincia de La Pampa registraba el récord de 203 pozos perforados en el mes de junio de 2021.

Más allá del “error de carga”, el dato que estuvo publicado durante 30 días en la página oficial podría llegar a representar un cambio de paradigma en la actividad de la cuenca Neuquina, y en especial en la provincia de La Pampa.

De haberse confirmado el dato, el escenario petrolero en la cuenca Neuquina podría cambiar en el corto plazo. Los pozos perforados en el área CNQ7/A están dirigidos a la Formación Centenario y el método de producción aplicado corresponde a CHOPS (por sus siglas en ingles Cold Heavy Oil Production with Sand o Producción de Petróleo Pesado en frio con arenas).

La tecnica de terminación, ensayo y estimulación de pozos consiste en la generación de pequeñas cavernas radiales o huecos de gusanos que favorecen el aporte del reservorio. Una estrategia empleada en los campos análogos del oeste de Canadá.

El dato corrió como viento frío en los pasillos de la Secretaría y obligo a tomar rápidas medidas para rectificar la información, teniendo en cuenta que “el grave error” representa el 110% del total de los pozos perforados en el primer semestre de este año.

En este anecdotario petrolero, este error podría tomarse en forma risueña pero pone en evidencia la capacidad operativa de los entes de control. Es por ello que nada más real que la frase histórica para describir la actualidad: “Quod natura non dat, Salamantica non Paestat” (Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta u otorga).