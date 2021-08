Vaca Muerta: Fecene espera el compre neuquino “sin muros”

El Secretario de de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene), Edgardo Phiellipp, sostuvo que las pymes de la cadena de valor de Vaca Muerta esperan la “reactivación” del tratamiento de la nueva ley del compre neuquino, una normativa por la que esperan que más empresas de la región accedan a ser contratadas por empresas petroleras del shale.

“Hoy hay unas 100 empresas certificadas por la ley del compre neuquino”, dijo Phiellipp, al referirse a la cantidad de firmas que cumplen con los requisitos para trabajar en los yacimientos y ser tenidas en cuenta de forma prioritaria para las contrataciones, tras el relajamiento que hace el gobierno provincial.

Para eso, deben cumplir una serie de pasos, entre ellos cuestiones tales como acreditar el domicilio legal y la sede social neuquinas, ademas de estar inscriptas en el registro de comercio de la provincia. De este modo, esa norma provincial busca capitalizar las inversiones en Vaca Muerta reactivando el entramado pyme local.

Sin embargo, esto suele ser motivo de críticas de operadoras y clústeres empresarios de otras regiones del país que buscan capitalizar la mayor actividad en los no convencionales.

“Es evidente que lo que se produce como agregado de valor y mayor riqueza que queda en la zona, es muy poco. Cuando el total de empresas que trabajan en la Cuenca Neuquina llega a 4000 hay sólo unas 1200, probablemente 1500, que son neuquinas o regionales”, señaló el directivo de Fecene. La Federación, dijo, espera a que en la Legislatura provincial avancen cambios en el actual articulado de la ley del compre neuquino para facilitar el acceso a pymes de la provincia al registro que les permite una serie de beneficios respecto de empresas que son de afuera de la provincia.

Consideró que lo que está en juego es que “haya o no más ingresos y riquezas en Neuquén”.

Según dijo Phiellipp en diálogo con AM550, Fecene no quiere construir “un muro o una aduana (para empresas de otras provincias), muy lejos de eso. Simplemente, que si no ocurre hay una avalancha de empresas de extraña jurisdicción” que capitalizan la actividad en torno de los desarrollos no convencionales que impulsa Neuquén.

“Nosotros tenemos calculado el valor agregado que se puede lograr con la incorporación razonable de las empresas neuquinas, y es equivalente a un presupuesto provincial”, manifestó.