FECENE en contra de los cortes de ruta

Con un comunicado emitido el miércoles la Federación de Cámaras del Sector Energético del Neuquén, FECENE expresó un "profundo malestar y descontento por la metodología de protesta que se está llevando a cabo en nuestra provincia y que ya, se ha naturalizado; y consiste en el corte de rutas, puentes y vías de circulación en genera". En efecto, se refieren a los piquetes que se llevaron a cabo en toda la provincia, y que causaron problemas en el tránsito de la Ruta del Petróleo y las nacionales 22 y 40. Los cortes fueron organizados por los trabajadores autoconvocados de Salud reclaman la apertura de una nueva mesa de negociación salarial.

En el texto se menciona que, si bien la protesta puede ser legítima, las medidas adoptadas provocan un perjuicio a todos los sectores de la sociedad y a la actividad económica en general.

Remarcan ademas que el Estado debe garantizar la libre circulación y no puede ser un "impavido observador".

Compartimos el comunicado completo firmado por los titulares de CAPESPE, ACIPAN, CEIPA, CAMARCO Y ADINEU:

FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético del Neuquén) expresa su profundo malestar y descontento por la metodología de protesta, que se están llevando a cabo en nuestra provincia y que ya, se ha naturalizado; y consiste en el corte de rutas, puentes y vías de circulación en general. El perjuicio que esta postura provoca a todos los sectores de la sociedad y a la actividad económica en general, seguramente no es dimensionada por quienes lo llevan a cabo. Más allá de la legitimidad de las protestas, deben comprender que con esta metodología perjudican a toda la comunidad y en particular a quienes - con nuestra actividad - generamos producción, empleo y pago de impuestos que a fin de cuentas, son necesarios para afrontar esos reclamos. El estado en sus distintas jurisdicciones y ámbitos debe asegurar la libre circulación y no puede ser observador impávido de esta situación que genera innumerables inconvenientes a toda la actividad productiva; es por ello, que los exhortamos a buscar el dialogo y comprensión de partes en búsqueda de un bienestar común.