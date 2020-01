“El derecho de todo imputado es la libertad, hasta tanto se considere culpable”

La decisión de un tribunal revisor, integrado por Florencia Martini, Richard Trincheri y Fernando Zvilling, de otorgar prisión domiciliaria a los tres acusados del violento asalto al taxista Pablo Sánchez, generó ayer una fuerte crítica desde la Fiscalía. José Gerez, jefe de fiscales, opinó: “es una decisión judicial contraria a decisiones anteriores; es la Fiscalía la que tiene que ponerle la cara a la injusticia de la justicia”. Trincheri le contestó: “La Fiscalía no argumentó, solo se opuso y por eso decidimos que queden con prisión domiciliaria. Y lo que no dijo Gerez es que también resolvimos la obligación absoluta de los 3 acusados de no poder comunicarse con los testigos. Esta medida no tiene nada que ver con la cuestión de fondo que es el juicio”.

Convocado en Noticiero Central, Segunda Edición, el juez Trincheri explicó los antecedentes de este caso, al que calificó de “gravísimo” y dijo que si bien no era su intención polemizar con el fiscal Gerez, “él tiene la costumbre de querer decir lo que la gente quiere escuchar. Desde la posición de la víctima es difícil resolver, porque es un dolor inconmensurable y nada va a mermar el dolor. Y entiendo que lo asocia a la injusticia”.

Respecto al caso puntual, Trincheri explicó los antecedentes de la resolución que había modificado la prisión preventiva a Daniel Costich, Axel Jara e Ezequiel Roa Moreno. Si bien hoy, los dos últimos reconocieron en una audiencia su autoría y se los condenó a 8 años de prisión, Costich esperará la pena con el beneficio de la prisión domiciliaria, al haber rechazado el acuerdo propuesto por la fiscalía. El tema de fondo, en este y en otros casos, es cuándo otorgar o dicho de otra manera, cuándo se beneficia con la prisión domiciliaria. “El derecho de todo imputado ante un hecho grave, este es gravísimo, es de estar en libertad hasta tanto se lo considere culpable. Es un derecho absoluto”, explicó Trincheri.

“Viene bien aclarar los antecedentes de este caso, un caso muy grave. La Fiscalía contaba con 6 meses para ahondar en la investigación y 6 meses para la preventiva de los acusados. El primer punto a dejar en claro para la prisión preventiva, que es una medida excepcional; la libertad es la regla de todo proceso. Uno puede dejar con preventiva a los acusados solo si se dan dos riesgos: el de fuga, la Fiscalía nunca habló de eso. Y lo otro es cuando hay un riesgo de obstaculización, de entorpecimiento”, argumentó Trincheri. “Este es el riesgo que alegó la Fiscalía para que los detenidos quedaran con preventiva porque hay testigos y había riesgos que mantengan contacto. Entonces, la fiscalía pidió 3 meses más de preventiva. Un juez luego, resolvió que se acortara a un mes. Y en esa instancia llegó la causa a nosotros (el Tribunal de revisión). Primer punto, la fiscalía no impugnó, quedó conforme que llegaron los imputados a un mes, en febrero. Entonces, la defensa planteó que no había riesgos. La fiscalía no argumentó solo se opuso y por eso decidimos que queden con prisión domiciliaria. Y lo que no dijo Gerez es que también resolvimos la obligación absoluta a los 3 acusados de no poder comunicarse con los testigos. Esta medida no tiene nada que ver con la cuestión de fondo que es el juicio”, agregó.

